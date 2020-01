Após anunciar isenção de vistos para chineses, governo agora diz que caso está "em estudo"

Direito de imagem Reuters Image caption Agora governo diz que não há prazo para isenção de vistos para chineses

O governo Bolsonaro recuou do anúncio de isenção de vistos para chineses, feito pelo presidente Jair Bolsonaro em visita oficial a Pequim, em outubro, e disse neste sábado que a proposta está sendo estudada pelo Itamaraty.

A afirmação foi feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que representou o pai em conversa com jornalistas após um banquete oferecido pelo governo da Índia à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, em Nova Déli. O deputado participou dos restritos encontros bilaterais de Bolsonaro com o primeiro ministro Narendra Modi e o o presidente indiano Ram Nath Kovind.

"Os dois (isenção de vistos para chineses e indianos) estão meio que sendo trabalhados ao mesmo tempo", disse o deputado, após ser perguntado sobre a situação do plano de isentar indianos da necessidade de vistos. A decisão em relação aos chineses era dada como certa em entrevistas do presidente, do ministro de relações exteriores, Ernesto Araujo, e nos veículos da imprensa oficial.

Agora, Eduardo Bolsonaro disse que "os dois estão em estudo" e que "não há um prazo" para o anúncio.

"Na minha visão como deputado, nós é que vamos nos aproveitar dessa situação, eles é que vão gastar os dólares lá. A gente só precisa tomar cuidado com os efeitos reflexos disso", afirmou, dizendo que indianos "dificilmente vão entrar no Brasil como turistas e depois ficar no país".

Image caption Dúvidas sobre vistos aos chineses foram colocadas durante viagem de Bolsonaro à Índia, onde se encontrou com o primeiro-ministro Narenda Modi

A reportagem perguntou que preocupações estão na mesa.

"Deixa eu pensar, calma aí. Eu não posso dar bola fora, não", respondeu o deputado. "A polícia federal com certeza entra nesse meio, mas acredito que os dois países convergem no combate ao terrorissmo, são bem contundentes nas declarações e têm votado de forma semelhante, inclusive na ONU".

Preocupações

Em dezembro, a BBC News Brasil revelou que telegramas diplomáticos mostravam que o Itamaraty priorizava a mudança no regime de vistos para passaportes emitidos pelo governo de Taiwan — e que não havia qualquer iniciativa para estender o benefício a chineses ou indianos.

O governo de Taiwan não é reconhecido oficialmente pela República Popular China (RPC), como é chamada a China continental. Por isso, qualquer gesto diplomático na direção do governo da ilha é visto com desconfiança pelas autoridades chinesas.

Bolsonaro havia anunciado que concederia a isenção para cidadãos da China na volta de jantar com CEOs em Pequim. Sobre os indianos, o presidente foi menos enfático e disse que o "governo deve adotar o mesmo processo".

Image caption Em encontro com Xi Jinping, Bolsonaro havia se comprometido com o princípio de 'uma só China', defendido pelo governo chinês

Entre as preocupações levantadas por membros do governo está o fato de as taxas de migração irregular serem mais altas em países em desenvolvimento como China e Índia, do que em nações como Japão, Canadá e Austrália que, junto aos EUA, receberam o benefício concedido pelo Brasil sem exigência de reciprocidade.

Na prática, quando o governo diz que vai "isentar uma nação de vistos", ele está considerando que os países passariam a ter direito ao visto eletrônico brasileiro.

Ao contrário do visto normal, exigido hoje, o visto eletrônico dispensa a necessidade de passar por uma entrevista presencial em um consulado. Também costuma ser emitido com mais rapidez e com custo menor que o documento físico.

Bolsonaro 'elogiou a liberdade religiosa na Índia'

O deputado também afirmou que o presidente Bolsonaro "elogiou a liberdade religiosa presente aqui na Índia" e "falou que se sentiu confortável em estar em um país que não é cristão, mas foi muito bem acolhido" durante sua reunião bilateral com o primeiro ministro indiano.

O comentário surge em um momento em que a liberdade religiosa na Índia é alvo de preocupação em todo o mundo. Modi é assunto de capa da revista The Economist, que associa o nacionalismo hindu do primeiro ministro a uma série de abusos e políticas consideradas discriminatórias contra os quase 200 milhões de muçulmanos no país.

"A gente sabe da questão dos muçulmanos", continuou Eduardo. "Mas o que estamos experimentamos aqui, estamos nos sentindo totalmente confortáveis."

Questionado sobre a reação de Modi, Eduardo Bolsonaro disse que o primeiro ministro ficou "muito feliz" e que os dois líderes "estão se entrosando muito bem".

"Os dois são notoriamente nacionalistas, defendem seus países, são avessos a alguns fóruns internacionais e acredito que há muita química nessa relação".

O deputado voltou a falar no apoio mútuo entre Índia e Brasil para uma reforma no conselho de segurança da ONU.

"Ainda que seja por uma cadeira de membro não permanente, é um avanço", disse.

