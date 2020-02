Em agosto de 2019, o aumento dos focos de incêndio no Brasil e na Bolívia chamou a atenção do mundo novamente para a pressão sobre a Floresta Amazônica.

Segundo pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), o fogo estava diretamente ligado ao desmatamento.

Nos dois países, a grilagem de terras e a expansão da fronteira agropecuária são apontadas por especialistas como as principais causas do aumento da destruição da floresta, algo que os governos negam.

Juntamente com a mineração, a retirada de madeira e a exploração econômica descontrolada, essas atividades estão por trás das taxas de desmatamento crescentes em todos os nove países amazônicos (contando com a Guiana Francesa, território ultramarino da França).

Aqui se encontra a principal questão que opõe governos, ambientalistas, empresas e indígenas: os planos de desenvolver atividades econômicas na região se chocam, muitas vezes, com a preservação do ecossistema e de seus povos nativos.

Pular "povos nativos" Na Amazônia vivem cerca de 8% da população da América do Sul, entre cidades, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Há pelo menos 100 tribos com as quais se tem pouco ou nenhum contato. Final de "povos nativos"

“Não podemos vilanizar as atividades econômicas na floresta. Se tivermos clareza do que queremos fazer com essa região, podemos buscar empreendimentos que façam sentido ali, com a melhor tecnologia possível, que gerem cadeias produtivas envolvendo a população e ajudando na conservação”, diz à BBC News Brasil Natalia Hernández, especialista da Fundação Gaia Amazonas e da Raisg.

Pular "Raisg" Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada Final de "Raisg"

“Mas o que temos hoje são discursos contraditórios dos governos e obras que contribuem com o desmatamento, mas não resolvem os problemas reais das pessoas que vivem na Amazônia.”

Os processos de desmatamento que acontecem nesses países, independentemente das políticas de cada governo, afetam o ecossistema de toda a região, inclusive dos países que não têm Amazônia.

Isso acontece por causa do papel essencial que a floresta desempenha: distribuir a umidade que vem do Oceano Atlântico por toda a América do Sul, regular o clima da região e capturar grandes quantidades de dióxido de carbono, o principal gás causador do efeito estufa.

“Essa espécie de quadrilátero formado entre o centro-sul do Brasil e a bacia do Rio da Prata seria desértica se não fosse a Amazônia”, diz à BBC News Brasil o climatologista Antonio Donato Nobre, pesquisador do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“É assim que funcionam outros locais do mundo que ficam nestas latitudes. As pessoas não fazem ideia do que significaria perder esse magnífico sistema hidrológico.”

Se essas taxas de desmatamento e degradação da floresta não forem revertidas, dizem os cientistas, as consequências da mudança climática podem ser aceleradas em todo o planeta. Que atividades provocam esse desmatamento? Quanto da floresta original foi perdida em cada país? E o que os governos estão fazendo?

Pular "degradação" Fenômeno produto dos eventos climáticos, como as secas, e da ação humana, como as queimadas e o corte de árvores, que deixa a floresta mais vulnerável e menos capaz de exercer suas funções. Final de "degradação"

Estas são algumas das perguntas que exploramos neste especial interativo.

Bolívia Área de Amazônia: 48.004.900 hectares

Os incêndios na Bolívia, que começaram em maio de 2019, destruíram quase 2 milhões de hectares de Floresta Amazônica (o equivalente a 17 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro), segundo a ONG de monitoramento Fundación Amigos de la Naturaleza.

E quase a metade disso aconteceu em áreas protegidas, conhecidas pelo alto índice de biodiversidade.

O governo do então presidente Evo Morales autorizou, por decreto, o corte de árvores e as queimadas para atividades agrícolas na região amazônica, o que provocou protestos de grupos indígenas.

Morales também foi acusado por ambientalistas de estimular o desmatamento com uma política de venda de terras a fazendeiros e distribuição a camponeses.

Perda de floresta primária na Bolívia 2001-2018

A expansão acelerada da fronteira agropecuária ocorre principalmente para o plantio de soja e pecuária, atividades cada vez mais importantes na economia do país, com a expectativa de abertura do mercado chinês a estes produtos.

Em agosto de 2019, Morales celebrou, em Santa Cruz, a exportação do primeiro lote de carne bovina à China. A região também foi a mais afetada pelos incêndios no mesmo período, e já havia sido a responsável por quase metade da produção de soja da Bolívia em 2018.

Fonte: Reuters Legenda:

Em resposta às críticas que recebeu durante a crise dos incêndios, Morales interrompeu a venda de terras a fazendeiros em Chiquitanía, decretando o que chamou de “pausa ecológica”.

O Ministério de Meio Ambiente e Água da Bolívia foi questionado sobre a atual estratégia para controlar os incêndios e reduzir o desmatamento no país, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem.

A Bolívia já perdeu cerca de 8% da sua Floresta Amazônica original.

2008: Chiquitanía, no leste do país, é uma das principais zonas de pecuária e produção de soja na Bolívia.

2010: Durante o governo de Evo Morales, camponeses e fazendeiros receberam incentivos para ampliar suas áreas de produção na região.

2014: As queimadas controladas são uma prática comum no processo de desmatamento.

2016: Um ano depois que o governo de Evo Morales quadruplicou a área que pequenos produtores podem desmatar houve um perceptível aumento do desmatamento na região.

2018: A Bolívia foi um dos cinco países que mais perderam florestas primárias em todo o mundo, segundo a Global Forest Watch. Em 2019, incêndios destruíram mais de 2 milhões de hectares de Amazônia.

Brasil Área de Amazônia: 421.335.900 hectares

O Brasil, que abriga a maior parte da Floresta Amazônica, ganhou elogios internacionais por causa da queda drástica no desmatamento entre 2004 e 2012. Em quase 10 anos, a redução acumulada chegou a 80%.

Mas, desde então, a perda de floresta voltou a crescer.

Perda de floresta primária no Brasil 2001-2018

Em novembro de 2019, o governo apresentou dados que confirmavam as previsões dos especialistas: entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento na região amazônica aumentou quase 30% em relação ao ano anterior.

Quase 9,8 mil km2 (980 mil hectares) foram perdidos, a maior área desmatada desde 2008.

Mas, esses números não incluem o mês de agosto de 2019, em que o crescimento do número de alertas de incêndio na região levou o tema para o topo da lista de polêmicas do governo de Jair Bolsonaro.

Em agosto, o Inpe registrou 30.901 focos de incêndio no bioma amazônico, um número acima da média histórica para o período entre 1998 e 2018.

Fogo, desmatamento e gado

Inicialmente, o presidente chegou a dizer que os dados do Inpe eram “mentirosos” e acusou o então diretor Ricardo Galvão de estar “a serviço de alguma ONG”. Galvão respondeu às críticas dizendo que os comentários do presidente eram "impróprios" e foi exonerado do cargo dias depois.

A reação do presidente provovou reações negativas dentro e fora do país.

Apesar de o governo ter afirmado que o número maior de queimadas era consequência da estação seca, uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e da Universidade Federal do Acre afirmou que a alta nos incêndios está diretamente relacionada ao desmatamento.

Fonte: Reuters Legenda:

“Os dez municípios amazônicos que mais registraram focos de incêndios foram também os que tiveram maiores taxas de desmatamento. Estes municípios são responsáveis por 37% dos focos de calor em 2019 e por 43% do desmatamento registrado até o mês de julho”, diz a nota.

A prática das queimadas funciona como uma espécie de consolidação do desmatamento de uma área para atividades econômicas, segundo Erika Berenguer, especialista em florestas tropicais da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

“A floresta derrubada fica um tempo secando no chão, geralmente por meses, para perder umidade suficiente. Depois colocam fogo nela, para tirar a vegetação e plantar capim. Cerca de 70% da área já desmatada da Amazônia brasileira é usada para pastagem de gado”, afirma.

.

De acordo com a a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 80% da perda de floresta na Amazônia brasileira está direta ou indiretamente ligada à pecuária.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne Bovina (Abiec).

A pecuária é responsável por mais de 7% do PIB do país, e a carne corresponde a cerca de 4,6% das exportações brasileiras.

De fato, no último ano, os locais com as maiores taxas de desmatamento estão próximos às cidades onde ficam alguns dos maiores rebanhos do Brasil.

Atualmente, cerca de 40% do gado no país está nos Estados amazônicos.

No entanto, essa não é a história completa.

Fonte: Alexander Lees/RAS Legenda:

O primeiro uso que se dá às terras desmatadas no Brasil é a pecuária. Mas o objetivo não é necessariamente ganhar dinheiro com essa atividade. É ganhar dinheiro com a venda das terras.” Marcelo Stabile, Ipam

A Amazônia brasileira tem cerca de 60 milhões de hectares que são considerados áreas públicas, ou seja, não têm uso legal definido pelo governo. Não são áreas de conservação, nem reservas extrativistas, nem territórios indígenas, por exemplo.

“As pessoas grilam essas terras, desmatam e colocam algumas cabeças de gado, que é a maneira mais barata de ocupá-las”, disse o engenheiro agrônomo Marcelo Stabile, pesquisador do Ipam, à BBC News Brasil.

O próximo passo, segundo Stabile, é conseguir ilegalmente um título de propriedade da terra e vendê-la. Em seguida, os grileiros buscam outro trecho de floresta e, assim, sucessivamente.

“Muitas vezes essas terras são vendidas a grandes pecuaristas, que podem ser pessoas de boa ou de má fé”, explica.

Esse processo é frequente no Brasil se repete, de maneira muito semelhante, em outros países amazônicos como Colômbia, Equador e Peru.

Os novos dados de desmatamento mostram que a proporção de áreas grandes (com mais de 500 hectares) desmatadas entre 2018 e 2019 foi a maior em dez anos. Isso, segundo os especialistas, indica que grandes produtores também podem estar diretamente envolvidos na grilagem de terras.

“Obviamente, o tamanho da área desmatada indica o poder de quem está desmatando. Não é uma tarefa barata derrubar 500 ou mil campos de futebol na Amazônia. É preciso ter máquinas, contratar gente”, diz o pesquisador do Ipam.

Pesquisadores estimam que para derrubar e limpar apenas um hectare de floresta são necessários cerca de R$ 1,2 mil.

Mas, de acordo com Stabile e outros pesquisadores, o Brasil poderia duplicar ou até triplicar seus rebanhos sem desmatar nem um hectare a mais.

“O que está acontecendo ali é especulação de terra, esse é o grande motor do desmatamento. Se o governo desse um destino a essas terras públicas, a grilagem deixaria de ser lucrativa”, afirma.

Em janeiro de 2020, o presidente Bolsonaro assinou uma Medida Provisória que abre caminho para que parte das áreas públicas desmatadas ilegalmente até dezembro de 2018 passe para os desmatadores. Críticos dizem que a decisão estimula a destruição da floresta, mas o governo diz querer desburocratizar a concessão de títulos a agricultores “que ocupam terras da União de forma mansa”.

Acusações de estímulo ao desmatamento

Ambientalistas e pesquisadores afirmam que as declarações e políticas de Bolsonaro têm estimulado a grilagem e o desmatamento, algo que o presidente brasileiro nega.

Desde que assumiu, Bolsonaro afirmou que acabaria com o que chamou de “indústria de multas ambientais” e afirmou que o país tem áreas de conservação e territórios indígenas demais. O governo também quer abrir territórios indígenas à mineração.

Segundo dados do Inpe compilados pelo Instituto Socioambiental, entre agosto de 2018 e julho de 2019 o desmatamento dentro de terras indígenas foi o maior desde que a taxa começou a ser medida, em 2008.

Entre janeiro e setembro de 2019, os ataques e invasões a terras indígenas no Brasil subiram mais de 40% em relação ao ano anterior, segundo dados do Conselho Indigenista Missioneiro (Cimi). Os ataques são atribuídos a grileiros, garimpeiros e pessoas envolvidas com a extração ilegal de madeira.

O Ministério do Meio Ambiente foi questionado sobre a atual estratégia para reduzir o desmatamento, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem.

No final de janeiro, por meio de uma rede do social, Bolsonaro anunciou a criação de um Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional Ambiental, para atua na “proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”, mas não deu detalhes de como estes órgãos funcionaríam.

O Brasil já perdeu aproximadamente 18% da sua Amazônia original.

2004: A região onde hoje está a Floresta Nacional do Jamanxim, no Pará, fica ao lado da rodovia BR-163, uma importante via de transporte de soja.

2008: Dois anos depois que o governo criou a unidade de conservação, áreas dentro da floresta continuavam sendo griladas e desmatadas.

2012: O município de Novo Progresso, próximo à floresta do Jamanxim, tem um dos 20 maiores rebanhos de gado do Brasil. Cerca de 80% do desmatamento no país está associado à pecuária, segundo a FAO.

2016: O governo de Michel Temer tenta reduzir os limites da Floresta Nacional do Jamanxim o que, na prática, abriria caminho para a legalização de terras griladas.

2018: Depois de um ano de queda, o desmatamento na Floresta do Jamanxim volta a aumentar. Em 2019, a área foi afetada pelo “Dia do Fogo”, um dos momentos chave na crise dos incêndios na Amazônia, que teria sido organizado por fazendeiros locais.

Colômbia Área de Amazônia: 48.529.100 hectares

Em 2017, o desmatamento na Amazônia colombiana foi um dos maiores entre os países amazônicos e o mais alto na história do país, com perda de 144 mil hectares de floresta — o dobro do ano anterior.

O pico é uma consequência do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2016, que deixou um vácuo de ocupação nas áreas de floresta.

Junto com o desarmamento, o acordo com o ex-presidente Juan Manuel Santos significou o abandono das áreas ocupadas pelas Farc no território nacional — boa parte delas dentro da Amazônia.

Perda de floresta primária na Colômbia 2001-2018

Líderes comunitários disseram à imprensa local que as Farc funcionavam como uma espécie de autoridade ambiental, impondo regras aos camponeses sobre quando era permitido desmatar ou queimar para agricultura e criação de gado.

“Antes, os agentes do governo não se aproximavam da região amazônica por causa da presença das Farc que, para sua proteção, tinham interesse em manter a floresta de pé. Por isso, eles impunham limites rígidos”, disse o colombiano Rodrigo Botero, diretor da Fundação para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável, à BBC News Brasil.

Agora, segundo Botero, há na Colômbia uma corrida pela grilagem de terras amazônicas que envolve grandes empresários, políticos, narcotraficantes e outros grupos paramilitares como o Exército de Liberação Nacional (ELN).

“Na ponta do desmatamento estão pequenos agricultores, mas as terras são compradas por grupos com poder econômico, seja de traficantes ou empresários. Há um mercado de terra, e o governo não tem capacidade de frear isso”, afirma Botero.

Fonte: Alamy Legenda:

Em resposta ao problema, o governo colombiano criou, em 2018, o Conselho Nacional de Luta contra o Desmatamento. Segundo o Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o grupo tem a função de identificar núcleos de desmatamento e suas causas, além de recomendar as ações necessárias.

Uma resolução de 2018 também passou a considerar que a proteção da água, da biodiversidade e do meio ambiente passam a ser prioridades na estratégia de segurança nacional do país, disse o Ministério, por e-mail, à BBC News Brasil.

Agora, por lei, a administração poderá intervir em parques nacionais amazônicos que sejam afetados por atividades ilegais.

As áreas a priorizar contêm importantes reservas de recursos naturais que devem ser protegidos. Aí ocorrem atividades ilícitas que os destroem, fundamentalmente relacionadas ao narcotráfico, à extração ilegal de minerais e ao aproveitamento ilegal da flora e da fauna.” Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia

Entre as ações do governo colombiano também estão operações militares contra a grilagem em parques nacionais e programas para gerar incentivos financeiros à conservação.

O departamento de Meta, onde está o Parque Nacional Natural Tinígua, é um dos mais afetados pelo aumento recente do desmatamento na Amazônia colombiana. Essa é uma imagem da região em 2011.

2014: Em seu período ocupando a floresta, as Farc estabeleciam limites rígidos ao desmatamento, para garantir sua própria proteção.

2016: O acordo de paz entre o governo e as Farc faz com que áreas de floresta sejam abandonadas pelo grupo paramilitar.

2017: Sem o controle desses grupos nem a presença do Estado, começou a aumentar a grilagem de terras e o desmatamento na Amazônia colombiana.

2018: O governo aprovou uma lei que estabeleceu a proteção dos recursos naturais como uma das prioridades da segurança nacional e começou a fazer operações militares contra grileiros.

Em 2018, o desmatamento teve uma queda de apenas 4% em relação ao ano anterior. Segundo o próprio governo, quase metade da derrubada de florestas foi causada pela grilagem.

A região amazônica colombiana perdeu, até 2018, cerca de 11,7% de sua floresta original. Deste total, 14% foi desmatado nos últimos oito anos.

Equador Área de Amazônia: 10.345.700 hectares

No norte do Equador, o cultivo de dendê é a principal ameaça às áreas de floresta, segundo especialistas.

O azeite de dendê, um importante produto na economia do país, é usado na produção de alimentos industrializados como chocolates e biscoitos, em maquiagens, em cosméticos e em combustíveis em todo o mundo.

O Equador é o segundo maior produtor de dendê na América Latina e o sexto no mundo. A produção na Amazônia equatoriana representa aproximadamente 13% do total.

A expansão das fronteiras dos cultivos de dendê e de cacau nos últimos 10 anos é apontada como o principal motor do desmatamento pela Global Forest Watch e pelo Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina (Maap).

Perda de floresta primária no Equador 2001-2018

Isso é especialmente preocupante porque, apesar de ocupar somente cerca de 2% do bioma amazônico, é no Equador que estão as regiões com maior diversidade da floresta. Em um só hectare no Parque Nacional Yasuní, foram identificadas 670 espécies de árvores — mais do que em toda a América do Norte.

E, segundo um estudo do Instituto Nacional de Biodiversidade do país, cerca de 40% a 60% das espécies de árvores da Amazônia equatoriana ainda são desconhecidas.

Fonte: Getty Legenda:

Grandes projetos de mineração

Mirador, uma mina de cobre, ouro e prata a céu aberto que já está sendo instalada em duas províncias amazônicas, será o maior projeto de mineração industrial no país, mas não o único.

O governo afirma que a mineração industrial na região, administrada por uma empresa chinesa, será feita de maneira responsável e que os lucros com a atividade permitirão investir na infraestrutura local.

Mas pesquisadores e ambientalistas dizem que a atividade pode causar problemas graves à floresta e aos povos nativos.

“As minas estão em áreas onde podemos ter consequências muito ruins. Além do desmatamento, não sabemos exatamente onde vão colocar as barragens de rejeitos, nem como isso será monitorado”, disse a equatoriana Carmen Josse, diretora científica da Fundação EcoCiencia, à BBC News Brasil.

São áreas de topografia acidentada e muito biodiversas, com nascentes de rios. Não queremos um acidente como em Brumadinho, no Brasil.” Carmen Josse, Fundação EcoCiencia

O governo do Equador foi questionado a respeito de sua estratégia para evitar que a mineração em grande escala contribua com o desmatamento na região, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem.

Até hoje, o Equador perdeu cerca de 10% de sua Amazônia.

Guiana Francesa Área de Amazônia: 8.063.000 hectares

A Floresta Amazônica cobre cerca de 95% da Guiana Francesa, um território ultramarino da França.

E cerca de 75% dessa cobertura é de floresta primária, aquela com pouca ou nenhuma intervenção humana, segundo dados da Global Forest Watch referentes a 2016, os mais recentes disponíveis.

Entre os territórios amazônicos, é um dos que tem o maior percentual da floresta em zonas protegidas por lei — mais de 50% — e o menor índice de desmatamento.

No entanto, representantes de povos nativos e ambientalistas têm expressado preocupação com o avanço da mineração legal e ilegal sobre a área preservada.

Perda de floresta primária na Guiana Francesa 2001-2018

No início de 2019, o presidente francês Emanuel Macron suspendeu um megaprojeto de mineração de ouro dentro do parque nacional Parc Amazonien de Guyane.

Ele mesmo havia apoiado o projeto no início de seu governo, mas decidiu suspendê-lo após campanhas contrárias nacionais e internacionais.

O garimpo ilegal, porém, é considerado a principal ameaça à unidade. Forças de segurança detectaram um aumento no número de garimpos ilegais na área desde 2017.

Com uma população de menos de 300 mil pessoas, a Guiana Francesa tem entre 8 mil e 10 mil garimpeiros ilegais. O aumento no preço do ouro desde a crise de 2008 também provocou uma corrida pelo metal nas florestas do país.

Fonte: BBC Legenda:

“Na maioria das vezes, os garimpeiros são rapazes pobres do Brasil procurando dinheiro fácil. Eles vivem na floresta por meses e meses”, disse à BBC News o capitão Vianney, líder de operações da Legião Estrangeira contra o garimpo.

O Ministério da França de Além-Mar, responsável pelos territórios ultramarinos franceses, foi questionado sobre a estratégia para combater o desmatamento na Guiana, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem.

A Guiana Francesa já perdeu cerca de 3% de sua floresta original.

Guiana Área de Amazônia: 21.115.600 hectares

O bioma amazônico corresponde a cerca de 95% da Guiana, o que faz com que o país tente encontrar maneiras de explorar economicamente a floresta e, ao mesmo tempo, vender-se como um “Estado verde”, que a preserva.

A taxa anual de desmatamento da Guiana é uma das mais baixas da região: 0,051% em 2018, segundo o governo.

Perda de floresta primária na Guiana 2001-2018

Parte do sucesso se deve a estratégias como a criação de uma comissão de manejo que decide quais são as árvores que podem ou não ser cortadas.

Mesmo administrada pelo governo, a derrubada legal de madeira é considerada um fator que facilita o desmatamento de maneira mais abrangente.

Segundo ambientalistas, concessões feitas a grandes madeireiras internacionais também contribuem para o garimpo ilegal, já que as empresas abrem estradas que dão acesso a áreas mais remotas da floresta.

A Comissão Florestal da Guiana disse à BBC News Brasil que, desde 2015, nenhuma nova área de floresta foi aberta para a extração de madeira.

Na verdade, algumas áreas foram expropriadas das empresas que tinham licença para explorá-las e passaram a ser dedicadas à conservação.” Governo da Guiana

O garimpo ilegal, principalmente de ouro, é responsável por cerca de 85% da perda de florestas, segundo Comissão Florestal da Guiana. O ouro é o principal produto de exportação do país.

Fonte: Alamy Legenda:

O governo diz ter uma “estratégia de desenvolvimento de um Estado verde”, que prevê investimentos no ecoturismo, um teto para emissões de CO 2 e o aumento da conservação da floresta.

Tudo isso será financiado por acordos internacionais para a preservação da Amazônia e pela descoberta de enormes reservas marinhas de petróleo.

Até agora, a Guiana perdeu 1% de sua Amazônia original.

Peru Área de Amazônia: 78.899.500 hectares

A agricultura em pequena escala tem sido, tradicionalmente, a principal causa do desmatamento no Peru, que até hoje perdeu cerca de 8% de sua floresta original — cerca de um terço desta área foi desmatada desde 2001. Mas, nos últimos anos, os cultivo de dendê, de cacau e de coca estão ganhando terreno.

Em um estudo de 2018, pesquisadores mostraram que apesar de corresponder a apenas 4% dos cultivos na região amazônica, o dendê foi responsável por 11% do desmatamento entre 2007 e 2013. O azeite de dendê é usado mundialmente em alimentos, cosméticos e combustível.

“Depois que algumas empresas produtoras de azeite foram punidas por desmatamento, começaram a comprar as terras de pequenos agricultores que já abriram a floresta”, disse a engenheira geógrafa Sandra Ríos, do instituto de pesquisa IBC Perú, à BBC News Brasil.

O Estado está demorando muito para construir os mecanismos para monitorar, controlar e punir o desmatamento nesta e em outras atividades.” Sandra Ríos, IBC Peru

O Ministério do Meio Ambiente peruano foi questionado sobre qual é sua estratégia para reduzir o desmatamento, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Fonte: Getty Legenda:

O garimpo ilegal de ouro também é uma ameaça cada vez maior à Amazônia peruana.

O Peru é o maior exportador de ouro da América Latina e o sexto no mundo. No entanto, especialistas afirmam que mais de 25% da produção anual do país pode ter origem ilegal.

Desde 2006, os governos assistem a uma nova corrida pelo ouro na Reserva Natural Tambopata, uma das mais biodiversas da região, impulsionada pelo aumento no preço do metal e pela construção da Rodovia Interoceânica, que liga o Brasil ao Peru.

Perda de floresta primária no Peru 2001-2018

Além de facilitar o transporte de produtos, a estrada deu acesso a áreas antes pouco acessíveis da floresta. Ali, se formou um núcleo de garimpeiros conhecido como La Pampa, que chegou a ter mais de 5 mil pessoas.

Em busca de ouro, os garimpeiros removem a vegetação do solo e, para separar o metal de impurezas, usam o mercúrio, que contamina as fontes de água e os animais.

Em 2017, a perda de florestas causada pela mineração alcançou seu ponto mais alto desde 1985, segundo um estudo do Centro de Inovação Científica Amazônica (Cincia).

2007: Começa a construção da Rodovia Interoceânica Brasil-Peru ao lado da Reserva Natural de Tambopata, uma das mais diversas da Amazônia.

2010: Quando termina a construção da rodovia, se estabele um enclave de garimpo ilegal chamado de La Pampa.

2013: A rodovia, segundo pesquisadores, deu acesso a mais áreas de floresta e fez com que aumentasse o desmatamento para o garimpo na região.

2016: Um relatório do Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina diz que há pelo menos 350 hectares desmatados por causa do garimpo ilegal dentro da Reserva de Tambopata.

2018: Em seu auge, La Pampa chega a ter mais de 5 mil garimpeiros ativos. Em 2019, uma operação militar destrói o acampamento.

Em março de 2019, o governo declarou estado de emergência por 60 dias, durante uma operação contra o garimpo em La Pampa.

Até hoje, o Peru perdeu cerca de 8% da sua floresta original.

Suriname Área de Amazônia: 14.652.300 hectares

Com cerca de 94% do território ocupado pela Amazônia, o Suriname era um dos países da região com o melhor desempenho na conservação do bioma.

No entanto, desde 2012, o país registra uma tendência de aumento da perda de cobertura florestal, estimulada principalmente pela mineração de ouro.

Fonte: Alamy Legenda:

Entre 2000 e 2014, segundo um relatório da ONG Amazon Conservation Team (ACT), a extensão do território explorado pela mineração no Suriname — geralmente em pequena escala, seja industrial ou artesanal — cresceu 893%.

De acordo com a Fundação para o Manejo de Florestas e o Controle da Produção, órgão do governo surinamês, a mineração é responsável por 73% do desmatamento no país.

Apesar do tamanho diminuto, o Suriname ocupa o 10º lugar do mundo em produção de ouro proporcional ao território. Isso sem contar a produção do garimpo ilegal.

Perda de floresta primária no Suriname 2001-2018

A maior parte do garimpo ilegal no país acontece em zonas remotas da floresta, longe da fiscalização. De acordo com a ACT, estima-se que até 60% dos garimpeiros no Suriname sejam brasileiros que cruzaram a fronteira irregularmente.

Em alguns dos maiores territórios quilombolas e indígenas do país, o garimpo também se tornou a principal fonte de renda das famílias.

O Suriname já perdeu aproximadamente 4% de sua Floresta Amazônica.

Venezuela Área de Amazônia: 47.021.900 hectares

Não há dados oficiais disponíveis sobre o desmatamento atual na Venezuela, mas o monitoramento de organizações científicas locais e internacionais aponta que seu ritmo aumentou nos últimos anos, especialmente após a criação do Arco Mineiro do Orinoco, que fez explodir o garimpo nos Estados amazônicos.

Com a queda drástica do preço e da produção de petróleo venezuelano a partir de 2014, o governo de Nicolás Maduro voltou suas atenções para os Estados mais ricos em minerais.

A Venezuela tem a sexta maior reserva de ouro do mundo, com cerca de 7 mil toneladas.

Fonte: Alamy Legenda:

Em 2016, o presidente criou o Arco Mineiro, que permite a concessão de licenças para mineração de metais como ouro, diamante e coltan (uma mistura de columbita e tantalita usada na indústria de smartphones) em uma área de 112 mil km², cerca de 12% do território da Venezuela.

A área também abarca monumentos naturais, reservas florestais, um parque nacional amazônico e ao menos quatro territórios indígenas reconhecidos.

“A zona do Orinoco é tradicionalmente mineira, até mesmo comunidades indígenas garimpavam. E havia muitos garimpeiros que vieram do Brasil”, disse o ecologista Carlos Pelaez, da ONG Provita, à BBC News Brasil.

“Mas o decreto, de certa forma, legalizou as formas de garimpo que já existiam ali e não fez diminuir essa atividade, que tem um impacto enorme no meio ambiente e nas populações locais.”

O plano de Maduro era dar concessões a empresas estrangeiras de mineração, que teriam que formar empresas mistas com as estatais para explorar a zona.

Na prática, segundo Pelaez, o que aconteceu foi um aumento exponencial da mineração em pequena escala.

Só em 2018, de acordo com o Banco Central da Venezuela, o Estado comprou 9,2 toneladas de ouro no mercado, equivalente à quantidade total que comprou entre 2011 e 2017.

Perda de floresta primária na Venezuela 2001-2018

A atividade tem um efeito devastador na região.

“O ouro que existe ali é de baixa qualidade, tem muitas impurezas. E a quantidade de ouro que se tira dessa região é muito pequena”, diz Peláez.

As pessoas destroem a floresta que está em cima, cavam até onde podem e deixam um areal pobre onde nada cresce. O desmatamento ali é irreversível.” Carlos Peláez, Provita

O garimpo tem produzido toneladas de sedimentos que se acumulam nos principais rios do país, segundo cientistas. E o uso de mercúrio tem contaminado rios e povos indígenas.

O país tem o maior número de garimpos ilegais na região, segundo um levantamento do Raisg. São 1.899 pontos, concentrados no Arco Mineiro do Orinoco.

Em meio à crise política no país, a Assembleia Nacional tentou revogar a lei que criava o Arco Mineiro do Orinoco e chegou a considerá-lo “ecocídio”, ou crime contra o meio ambiente.

A BBC News Brasil questionou três ministérios venezuelanos sobre a atual estratégia para reduzir o desmatamento na região, mas nenhum deles respondeu até a publicação dessa reportagem.

A Venezuela já perdeu cerca de 4% da sua floresta original.