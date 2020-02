O que se sabe sobre tiros que atingiram senador Cid Gomes em protesto de PMs no Ceará

Direito de imagem Reprodução/ O Sobralense Image caption Ciro gomes diz que seu irmão e foi atingido por dois disparos de arma de fogo, mas não corre risco de morrer

O senador Cid Gomes (PDT) foi baleado na tarde desta quarta-feira (19/02) em Sobral, no interior do Ceará. O político foi atingido quando, ao volante de um trator, forçava o portão de um quartel da Polícia Militar onde estavam policiais grevistas.

De acordo com a assessoria de imprensa do senador, ele foi atingido por tiros de arma de fogo. A informação foi reiterada por Ciro Gomes, irmão de Cid, por meio de uma publicação no Twitter.

Por meio de nota, a equipe de comunicação de Cid Gomes informou que ele foi levado ao Hospital do Coração de Sobral, onde ele passava "por estabilização". Após o procedimento, ele seria transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Ciro Gomes disse que o senador foi atingido por dois disparos que "não atingiram órgãos vitais", "apesar de terem mirado seu peito esquerdo".

"Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei", afirmou Ciro em mensagem no Twitter.

Pule Twitter post de @cirogomes Meu irmao Cid Gomes foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo. (...) — Ciro Gomes (@cirogomes) 19 de fevereiro de 2020

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou por meio de nota à imprensa que "está acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas". A pasta disse ainda que enviou equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal para Sobral para garantir a segurança do senador.

O presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, disse ter entrado em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, "para obter informações e garantir a segurança do parlamentar".

A greve

O movimento dos policiais militares do Ceará começou na terça-feira (18) após uma proposta de reestruturação salarial da categoria começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado.

Segundo o jornal Diário do Nordeste, protestos contra o projeto começaram a ocorrer em alguns pontos do Estado. Em Fortaleza, um grupo com cerca 30 pessoas encapuzadas invadiu um batalhão e levou 10 viaturas do local, na madrugada da quarta.

Outras 20 pessoas mascaradas furaram os pneus de carros estacionados no pátio de outro batalhão, localizado no Conjunto Ceará. Segundo a publicação, veículos particulares também foram vandalizados.

Direito de imagem Zeca Ribeiro/Agência Brasil Image caption O senador Cid Gomes (PDT) foi baleado em Sobral, no Ceará

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, afirmou no início da tarde que "infelizmente há alguns grupos na PM praticando crimes e atos de vandalismo". Ele disse, também, que o governo está "trabalhando focado na proteção da população cearense".

"Para essas pessoas, o Estado, segurança pública e as corporações vão agir com todo o rigor que a lei prevê. Condutas de motim, de revolta, atos de insubordinação não serão tolerados", disse.

Até o início da tarde, já haviam sido instaurados 261 Inquéritos Policiais Militares, além de processos disciplinares, contra o movimento.

