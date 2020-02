O Ministério da Saúde convocou jornalistas em Brasília na manhã desta quarta-feira (27) para divulgar detalhes sobre o primeiro caso diagnosticado de novo coronavírus no país. O evento começou às 11h30.

Segundo informações divulgadas ontem por autoridades de saúde, um homem de 61 anos foi atendido no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com sintomas associados à doença, como febre, tosse seca, coriza e dor de garganta.

Um exame preliminar deu positivo, e outra amostra foi submetida ao laboratório de referência nacional, o Instituto Adolfo Lutz, para contraprova. Com novo diagnóstico positivo, o caso passa a ser confirmado oficialmente.

O paciente, cujo nome não foi divulgado, está em quarentena seguindo orientação médica. Ele esteve sozinho a trabalho, de 9 a 21 de fevereiro, na região italiana da Lombardia, que vive uma explosão de casos nos últimos três dias.

Em reação, autoridades passaram a tentar identificar todas as pessoas com as quais ele teve contato, a fim de monitorá-las.