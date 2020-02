O que explica a escalada da tensão entre Bolsonaro e Congresso

O repórter Ricardo Senra explica como o confronto entre o núcleo duro do governo Bolsonaro e o Congresso começou bem antes da acusação de chantagem pelo ministro Augusto Heleno, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e dos videos compartilhados por Bolsonaro com aliados.

E o que esta crise institucional significa para a democracia brasileira? Veja como reagiram autoridades e qual é a avaliação dos especialistas.