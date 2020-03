Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação de Bolsonaro, está com coronavírus

Direito de imagem Reuters Image caption Fabio Wajngarten é secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, está com coronavírus. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira (12/03).

Segundo o governo, o serviço médico da Presidência da República "está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde" do presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, Wajngarten participou da comitiva que acompanhou Bolsonaro em uma viagem aos Estados Unidos. Segundo o governo, todos os membros da delegação também também serão monitorados. A equipe voltou ao Brasil no mesmo avião.

Assim como Bolsonaro, Wajngarten encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O secretário chegou a publicar uma fotografia ao lado de Trump e do vice-presidente americano, Mike Pence.

"O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias", informou o Palácio do Planalto, em nota à imprensa.

O governo afirma que Wajngarten está cumprindo recomendações médicas, em quarentena domiciliar, e "só só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!