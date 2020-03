Brasil registra primeira morte por coronavírus em São Paulo

Direito de imagem Reuters

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou, na manhã desta terça (17), a primeira morte relacionada ao coronavírus no Brasil.

O governo do Estado de São Paulo não informou a idade, o sexo, nem a localização do paciente.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, de segunda (16), o Brasil tem 234 casos confirmados da doença. Destes, 152 estão no Estado de São Paulo, que tem mais de 1,7 mil casos suspeitos.

Governos ao redor do mundo vêm anunciando diariamente novas medidas para conter a disseminação do novo coronavírus. A covid-19, doença causada pelo vírus, já matou mais de 6.500 pessoas — mais de 167 mil casos foram reportados até esta segunda-feira (16/03).

No Brasil, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel decretou nesta segunda estado de emergência e recomendou o fechamento de lojas de shoppings, clubes e academias.

Restaurantes e bares só poderão atender a um terço de sua capacidade, assim como as praças de alimentação de shoppings. Na semana passada, o governo já havia recomendado o esvaziamento das praias fluminenses.

De acordo com Witzel, a Polícia Militar vai usar alto-falantes para pedir que as pessoas permaneçam em casa.

As aulas nas redes pública e privada, em escolas e universidades do Estado, estão suspensas por 15 dias, além de eventos esportivos, shows, feiras, comícios, passeatas, entre outros. Também foi anunciado o fechamento de teatros, casas de show e cinemas.