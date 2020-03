Direito de imagem Getty Images Image caption Três mortes de idosos foram confirmadas com relação ao coronavírus e duas são investigadas

Um dia após a confirmação da primeira morte causada pelo novo coronavírus no Brasil, a Secretaria de São Paulo anunciou que mais dois idosos também morreram em decorrência da covid-19, doença causada pelo vírus.

Nesta quarta-feira (18/03), a operadora de saúde Prevent Senior relatou que dois idosos de 65 e 80 anos — não há detalhes se eram homens ou mulheres — morreram em decorrência do novo coronavírus.

Segundo a operadora, os dois estavam internados desde o último domingo no Hospital Sancta Maggiore do bairro do Paraíso, em São Paulo, o mesmo onde houve o primeiro óbito. Não há informações sobre o modo como eles contraíram o coronavírus.

Na tarde de terça-feira (17), enquanto divulgou o primeiro óbito, o governo paulista disse que outras quatro mortes de idosos na mesma rede de hospitais também eram investigadas por suspeita de relação com o coronavírus.

No Rio de Janeiro há duas mortes sob investigação por suspeita de coronavírus. Um dos casos é de um paciente de 69 anos, que estava internado em um hospital particular de Niterói e morreu na noite de terça-feira (17). Ele apresentou quadro de choque séptico e pneumonia.

As apurações iniciais revelam que um enteado dele havia chegado de Nova Iorque (EUA) com teste positivo para o novo coronavírus em 11 de março. Segundo o jornal o Globo, o hospital que atendeu o idoso afirmou que ele, "além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco".

A outra morte é de uma mulher de 63 anos que teve sintomas compatíveis à covid-19, como febre, tosse e problemas respiratórios. Ela também faleceu na terça-feira, no município de Miguel Pereira (RJ). Conforme a Prefeitura do Município, a mulher trabalhava na Capital. A patroa dela teria chegado da Itália e testado positivo para a covid-19.

"A mesma deu entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga já em quadro grave, vindo diretamente de seu ambiente de trabalho para a unidade de saúde", informou a Prefeitura.

A Secretaria Estadual do Rio de Janeiro afirma que as duas mortes são apuradas e os exames que irão apontar se as duas mortes foram causadas pelo novo coronavírus não foram concluídos até o momento.

O primeiro caso

O primeiro paciente morto em razão do novo coronavírus no Brasil foi um aposentado de 62 anos, que morava em São Paulo (SP).

Ele não tinha histórico de viagem e, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, contraiu o vírus por meio de transmissão comunitária — quando não se sabe a origem da infecção.

Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 10 de março, foi internado na UTI dia 14 de morreu no dia 16.

