As seis pessoas que morreram até agora por causa no novo coronavírus no Brasil tinham em comum outro aspecto, além do fato de serem idosos. Todas tinham doenças prévias que contribuíram para agravar sua situação.

A primeira vítima, um homem de 62 anos de São Paulo, sofria de diabetes e hipertensão, assim como uma mulher de 63 anos de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

Outros quatro homens, com idades entre 62 e 85 anos, morreram em São Paulo e, de acordo com o governo do Estado, também tinham outros problemas de saúde.

Esses casos vão de encontro ao que vem sendo dito por autoridades de saúde desde o ínicio da pandemia.

Não é apenas a idade avançada eleva as chances de alguém desenvolver uma forma grave de covid-19, como é chamada a doença causada pelo novo coronavírus, mas também ter doenças crônicas.

Essas doenças enfraquecem o sistema imunológico, reduzindo a capacidade de defesa do nosso organismo, explica o médico Renato Grinbaum, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.

"As doenças crônicas geram na maioria das vezes um desgaste do sistema imune, o que permite que o vírus se dissemine pelo sangue até chegar ao pulmão, gerando uma infecção", afirma Grinbaum.

Diabetes e hipertensão

No caso da diabetes e da hipertensão, elas debilitam os neutrófilos, o tipo de glóbulo branco mais numeroso em nosso corpo e que atuam como nossa primeira linha de defesa diante de ameaças, como bactérias e vírus.

Os neutrófilos envolvem e eliminam o invasor por meio da fagocitose, produzindo enzimas digestivas que o destroem.

Com os neutrófilos enfraquecidos, o organismo não consegue eliminar o novo coronavírus tão rapidamente quanto seria necessário.

"Quanto mais mal controlada e de longo prazo forem essas doenças, pior funcionam os neutrófilos, e o vírus se dissemina mais e atinge órgãos que não afetaria, como o pulmão, onde se espalha e provoca uma pneumonia", afirma o infectologista.

Câncer e doenças cardiovasculares

Por este mesmo motivo, pacientes que têm câncer ficam mais vulneráveis ao Sars-Cov-2, nome oficial do novo coronavírus.

Os tratamentos contra tumores geralmente enfraquecem o sistema imunológico, mesmo por um longo tempo depois que eles desaparecem.

Outro motivo de preocupação para pacientes com covid-19 são as doenças cardiovasculares.

De acordo com a American Heart Association, organização sem fins lucrativos dedicada a esse tipo de enfermidade, explica que, quando pulmões são afetados pelo novo coronavírus, um coração já doente precisa trabalhar ainda mais para bombear sangue oxigenado por todo o corpo.

Um estudo publicado em março na revista Springer Nature, que analisou 150 pacientes com covid-19 em Wuhan, cidade na China que é considerada o epicentro desta pandemia, aponta que "casos com doenças cardiovasculares têm um risco significativamente maior de morte ao contrair o novo coronavírus".

No entanto, a Associação Americana de Cardiologia afirma que os efeitos específicos da covid-19 no sistema cardiovascular ainda não são claros.

Imunidade se reduz com o avanço da idade

A combinação da dovid-19 com doenças crônicas em idosos é ainda mais grave porque, a partir dos 60 anos, o sistema imunológico tende a se deteriorar, um fenômeno chamado imunossenescência, prejudicando ainda mais a resposta do organismo a vírus e bactérias.

Isso significa que ele pode reagir não apenas de forma insuficiente e não conseguir combater a doença provocada pelo vírus, como também ter uma resposta exagerada, o que prejudica o organismo, explica o infectologista Kleber Luz, professor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

"Um sistema imunológico prejudicado não consegue modular a resposta e gera uma inflamação descontrolada, que favorece uma desorganização do microambiente pulmonar, onde há bactérias que vivem em harmonia com o organismo e, diante da inflamação, elas podem se proliferar", afirma Luz.

Além disso, as células do sistema imunológico que deveriam apenas matar as células infectadas acabam atingindo também aquelas que estão sadias, provocando mais lesões.

Demência e outros problemas neurológicos

Grinbaum ressalta ainda que pessoas que sofrem de demência ou têm algum outro problema neurológico podem desenvolver complicações por causa do novo coronavírus.

"Esse vírus gera a produção de uma grande quantidade de secreção respiratória, que se acumula na garganta. Normalmente, expelimos isso ao cuspir ou tossir. Mas pessoas com problemas neurológicos não percebem ou não ter força para cuspir ou tossir, e as secreções acabam sendo aspiradas para o pulmão e levam bactérias para dentro dele", afirma o infectologista.

As recomendações para impedir uma infecção em idosos e pessoas que sofrem de doenças crônicas são as mesmas de todos os outros, mas os cuidados devem ser redobrados por causa de sua maior vulnerabilidade ao vírus e maior chance da covid-19 se agravar.

"O melhor é não sair à rua, e as pessoas que moram com esta pessoa ou trabalham com ela não devem ir até suas casas se tiverem qualquer sinal de resfriado", diz Grinbaum.