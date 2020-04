Coronavírus: média diária de mortes no Brasil já é 3 vezes a da gripe

Direito de imagem Getty Images Image caption Registros de covid-19 superaram casos de gripe no Brasil, aponta levantamento feito com dados do Ministério da Saúde.

A covid-19, a síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo coronavírus, já matou três vezes mais do que a gripe matou por dia, em média, em 2019.

Segundo um levantamento da BBC News Brasil a partir de dados do Ministério da Saúde, no ano passado, o país registrou 1.122 óbitos pelos três tipos de influenza (H1N1, influenza B e H3N2), ou uma média de 3,1 por dia. Neste ano, até o dia 14 de março, foram 29 mortes, ou média de 0,4 por dia.

Em 2019, a influenza A (H1N1) foi responsável pelo maior número de mortos, mais de 700.

Já o novo coronavírus matou até esta sexta-feira (3 de abril) 359 pessoas, ou uma média de 9,2 por dia, desde que começou a circular no território nacional, em 25 de fevereiro.

Naquela data, um homem de 61 anos que mora em São Paulo e que esteve na Itália teve diagnóstico positivo para o vírus.

Ele não foi internado e se recuperou da doença em casa.

Embora ainda seja cedo para dizer com certeza qual a taxa de mortalidade da covid-19, estudos premilinares mostram que ela é significativamente maior do que o da gripe comum, que gira em torno de 0,1%, de acordo com o CDC, órgão de prevenção de doenças dos EUA.

Um levantamento feito por pesquisadores da Universidade da Berna, na Suíça, com base em dados da China, estimou a letalidade em 1,6%.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, morreram 57 mil pessoas em decorrência do novo coronavírus em todo o mundo, 5,3% dos mais de 1 milhão de casos confirmados.

Já no Brasil, foram 359 mortes entre 9.056 casos confirmados - uma taxa de mortalidade de aproximadamente 4%.

Esse cálculo, porém, tende a superestimar a mortalidade porque não leva em conta o alto número de subnotificações, ou seja, casos muitos leves da doença que não foram detectados pelos sistemas de saúde por meio de testes.

Além disso, sabe-se que o novo coronavírus é mais contagioso que a gripe comum. Enquanto infectados por influenza podem passar o vírus para, em média, 1,3 pessoas, no caso do novo coronavírus, esse número varia de 2 a 3.

'Gripezinha'

Direito de imagem Getty Images Image caption Dados sobre mortes por covid-19 colocam em xeque comparação de Bolsonaro entre a doença e uma simples gripe

Os dados voltam a colocar em xeque declarações do presidente Jair Bolsonaro que, em mais de uma ocasião, minimizou os riscos do novo coronavírus e o comparou com uma simples gripe.

"(...) caso fosse contaminado pelo vírus, [eu] não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho", disse ele, em pronunciamento na TV no último dia 24 de março.

Campanha contra gripe

Direito de imagem Getty Images Image caption Em 23 de março, Ministério da Saúde iniciou campanha de vacinação em todo o país

No último dia 23 de março, o Ministério da Saúde iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O objetivo é vacinar 67,6 milhões de pessoas em todo o país.

Em uma primeira etapa, os públicos prioritários são idosos e profissionais de saúde.

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, mas, segundo o Ministério da Saúde, "irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde".

De acordo com a pasta, estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, "grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contempla esse público".

