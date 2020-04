Coronavírus: é cedo para comemorar avanço anunciado pelo governo na busca por remédio, dizem pesquisadores

Direito de imagem Getty Images Image caption Testes clínicos com uma droga que teria sido capaz de reduzir em 94% a carga viral é considerado uma das esperanças na luta do novo coronavírus

Na manhã desta quarta-feira (15/04), o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou o início dos testes clínicos com um medicamento que teria sido capaz de reduzir em 94% a carga viral do novo coronavírus numa cultura de células in vitro.

Mas, segundo médicos e cientistas ouvidos pela BBC News Brasil, ainda é muito cedo para comemorar: só os testes clínicos permitirão dizer se a substância é de fato eficaz contra a doença.

Segundo Pontes, o ministério fará um teste deste tipo com 500 pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, distribuídos por sete hospitais do país (cinco no Rio, um em São Paulo e outro no Distrito Federal).

Os pacientes receberão a droga por cinco dias, e permanecerão outros 9 sob observação médica, totalizando 14 dias de teste. O ministro prometeu resultados "para as próximas semanas".

Se a droga funcionar, disse ele, um protocolo poderá estar disponível "entre 30 e 45 dias". O prazo é considerado exíguo pelos pesquisadores ouvidos pela reportagem.

Os pesquisadores não vão revelar o nome do medicamento até que testes clínicos em pacientes com covid-19 comprovem a eficácia - segundo o ministro, a ideia é evitar que aconteça uma corrida pela substância, que já está disponível nas farmácias brasileiras e é usada em outros contextos.

Segundo o ministério, trata-se de uma droga de baixo custo e que tem a vantagem de não possuir efeitos colaterais graves, como a hidroxicloroquina, a outra droga cujo uso está sendo estudado para o tratamento da covid-19.

Os pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil concordam que ainda é muito cedo para comemorar. Mas divergem a respeito do quão promissora é a droga apresentada por Marcos Pontes.

Para a bióloga Natalia Pasternak, o fato de a droga ter eliminado o vírus numa cultura de células não significa "absolutamente nada".

"Não representa nada, nada mesmo. Esses 94% de eficácia são in vitro. In vitro, ou seja, em cultura de células, em laboratório. Nesse ponto tem um monte de substâncias que funcionam. E que depois, quando você passa para os testes em animais e em humanos, deixam de funcionar", diz ela, que é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Instituto Questão de Ciência.

Direito de imagem Getty Images Image caption Cientistas apontam que ainda é cedo para afirmar que droga divulgada pelo Ministério da Ciência e Tecnlogia terá papel importante no tratamento da covid-19

"Normalmente, só 7% dos medicamentos testados é que conseguem chegar no mercado. O restante é descartado no meio do caminho", diz a pesquisadora.

"A cloroquina também funcionou muito bem in vitro, da mesma forma que esse medicamento que o ministro está anunciando. A cloroquina se mostrou muito promissora in vitro, e matou uns 95% da carga viral. Só que ela não fez isso só com o SARS-CoV-2 (o vírus causador da doença covid-19. In vitro, ela também foi extremamente bem sucedida para outras viroses (no passado), como dengue, zika, HIV, chikungunya, a própria Sars (causada por outro tipo de coronavírus) e o ebola. Para todas essas viroses, a cloroquina funcionou super bem, em células de cultura", diz a pesquisadora.

"Mas daí, quando foram fazer os testes em animais, não deu certo. Para nenhuma dessas doenças. Inclusive para a Sars. Foi testada em camundongos e não funcionou. Além disso, para você ver como é imprevisível, e como não dá para confiar no resultado in vitro: a cloroquina, quando foi testada em animais para ebola e para chikungunya, ela aumentou a carga viral dos animais", explica ela.

Outros pesquisadores, que estão envolvidos em pesquisas sobre a covid-19, dizem que a redução da carga viral in vitro é um "indício" de que a droga pode ter uma função contra a doença na vida real.

"O que eu posso te dizer de maneira ampla, mas não ligado à fala dele (Pontes), é que quando você tem um benefício mecanístico, (de redução da) carga viral, é uma sugestão de que pode funcionar. Você precisa sempre ter a confirmação clínica, por meio de desfechos clínicos, mas é um bom indício. Se teve essa redução da carga viral, é um indício promissor", disse à BBC News Brasil o dr. Álvaro Avezum, diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

"Agora, como o ministro disse, é preciso aguardar o teste clínico. Várias coisas são promissoras, e a gente torce para que muitas delas se consagrem com a eficácia, para a gente reduzir o ônus da covid-19", disse ele. Avezum ressaltou que estava comentando em tese, pois não assistiu a toda a entrevista de Marcos Pontes.

"A redução da carga viral é um belo de um indício. Mas o teste clínico, a etapa posterior, é que vai confirmar isto. Todo medicamento deve passar por esse teste, antes de declarar a eficácia e a segurança", disse.

"Quando você coloca essas outras drogas, elas potencialmente são candidatas? Sim. Mas elas terão de passar por estes mesmos testes que a hidroxicloroquina está passando. Então, potencialmente, se a hidroxicloroquina for mesmo eficaz, ela está um passo à frente dessas outras. Todas as outras precisarão passar pelo mesmo caminho", diz o dr. Roberto Amazonas, que é diretor médico-científico do laboratório farmacêutico EMS.

"Se é uma droga que já existe no mercado, então talvez seja possível pular algumas etapas, acelerando o processo. Mas não é possível evitar o estudo com pacientes portadores de covid, para avaliar a eficácia nessa população", frisa ele.

'Garimpo de substâncias'

Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisadores analisaram mais de 2 mil medicamentos já em uso no Brasil até chegar a uma droga que pode ter maior eficácia, afirmou ministro Marcos Pontes

O anúncio feito por Marcos Pontes no Palácio do Planalto é fruto de uma pesquisa de cientistas do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP).

Segundo Pontes, os pesquisadores chegaram ao medicamento após analisarem mais de 2 mil remédios já em uso no Brasil. Dentro deste conjunto, eles selecionaram seis compostos que tiveram potencial para reduzir a reprodução do vírus causador da covid-19.

Os pesquisadores do centro de pesquisa localizado em Campinas, no interior de São Paulo, usaram técnicas de biologia molecular e estrutural, computação científica, quimioinformática, inteligência artificial e informações da literatura científica para avaliar as moléculas de medicamentos que já são usados para tratar outras doenças.

O próximo passo dos cientistas, depois dos testes clínicos com a droga, é buscar outros medicamentos para compor um coquetel que possa aumentar ainda mais a eficácia do tratamento.

De acordo com os pesquisadores do CNPEM, a cloroquina, recomendada como tratamento já na fase inicial da covid-19 pelo presidente Jair Bolsonaro, foi usada como referência, mas não está entre as drogas testadas.

