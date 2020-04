64% dos médicos brasileiros acham que população não está preparada para lidar com pandemia, diz pesquisa

Direito de imagem Agência Brasil Image caption Pesquisa aponta aumento na proporção de profissionais brasileiros que avaliam que a população não está preparada para o surto de coronavírus.

A população brasileira não está preparada para lidar com a pandemia, segundo a avaliação de 64% de médicos brasileiros que participaram de levantamento da empresa de pesquisa Ipsos.

A Ipsos apontou que "a percepção dos especialistas com relação à conscientização e engajamento populacional no atual cenário está mais negativa, à medida que os casos confirmados de pacientes potencialmente infectados aumentam no país".

O levantamento foi feito de 31 de março a 3 de abril, com 1.580 profissionais da medicina de quatro países: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Foram entrevistados médicos de diversas especialidades, segundo a empresa: infectologistas, pneumologistas, cardiologistas, ginecologistas, oncologistas, neurologistas, entre outros.

Houve um aumento na proporção de profissionais brasileiros que avaliam que a população não está preparada para o surto de coronavírus. Em levantamento realizado de 21 a 23 de março, o índice era de 56%. A Ipsos classificou o aumento como "significativo".

Em outros dois países pesquisados houve aumento da percepção dos médicos de que a população não está preparada: no México, subiu de 81% para 86%. Na Colômbia, foi de 87% para 89%.

Em sentido contrário, o dado para a Argentina diminuiu. Ou seja, mais médicos passaram a avaliar que a população está preparada. Antes, 73% dos profissionais entrevistados acreditavam que os argentinos não estavam preparados para a situação. Agora, são 59%.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em relação à estrutura e apoio do governo, 80% dos médicos brasileiros participantes responderam que recebem guias de diagnóstico.

Retomada

No mesmo levantamento, 66% dos médicos brasileiros participantes disseram acreditar que voltaremos à normalidade após 60 dias. No México e na Argentina, esse índice é de 58%. Na Colômbia, é de 76%.

Segundo a Ipsos, a previsão geral sobre o retorno à normalidade permanece sendo de 2 a 3 meses, com possibilidade de prorrogação.

Em relação à estrutura e apoio do governo, 80% dos médicos brasileiros participantes responderam que recebem guias de diagnóstico. Na Argentina, são 89% e na Colômbia, foi registrado o índice mais alto: 92%. Já no México, a taxa ficou em 72%.

76% dos médicos brasileiros participantes avaliam que a infraestrutura hospitalar do país não está preparada para a pandemia. Esse índice é maior que os 70% registrados na Argentina, e inferior aos 82% registrados na Colômbia e aos 88% no México.

Em reportagem publicada em março, a BBC News Brasil trouxe relatos de médicos na linha de frente do atendimento ao coronavírus no país. Eles têm enfrentado desafios e momentos dramáticos no atendimento e tratamento de pacientes, como falta de equipamentos e demora por exames.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!