No final do mês de abril, o Brasil ultrapassou a marca de 70 mil casos confirmados e de 5 mil mortes por covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Há óbitos confirmados em todos os Estados do país.

De acordo com os dados oficiais, mais de 2 mil municípios já foram atingidos pelo vírus, e mais de 600 já têm óbitos.

É preciso ter um navegador atualizado com JavaScript e uma conexão de internet estável para ver este interativo. Quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade? Escreva o nome de um município para descobrir Nota: Casos confirmados incluem apenas os que tiveram resultados de teste positivo. Mortes incluem apenas as que foram registradas como mortes por covid-19.

Os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde, apenas pelas secretarias estaduais, e dão uma ideia de como o vírus se espalha pelo país.

No entanto, a subnotificação, tanto de casos quanto de mortes, tem sido um problema em todas as regiões, segundo autoridades locais e profissionais e de saúde.

Em capitais como Manaus, a prefeitura reconhece que o alto número de sepultamentos por causa indeterminada ou por complicações respiratórias pode estar relacionado ao coronavírus, apesar de não estar entrando nas estatísticas oficiais — por problemas como falta de testes e mortes ocorridas em domicílio, sem atendimento médico.

Casos no Mundo

Casos mapeados Casos globais confirmados Escolha uma região para ver os casos confirmados Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania 3.089.013 casos 217.551 mortes 888.091 recuperados Group 4 Por favor, atualize seu navegador para visualizar o mapa completo Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

O mapa acima, produzido pela BBC e atualizado automaticamente duas vezes por dia, mostra que o vírus já se dissemina mais rapidamente fora da China, o país onde surgiram os primeiros casos.

A chegada da pandemia aos países da América Latina, incluindo o Brasil provocou a adoção de uma série de medidas de distanciamento social e fechamento de fronteiras, para tentar evitar o colapso dos sistemas de saúde locais. Alguns países da região, no entanto, já enfrentam situações difíceis.

Dados detalhados Role a barra lateral para ver mais dados na tabela Mortes Total de casos Novos casos 0 10 100 Mil 5 mil Estados Unidos 58.260 1.010.985 Itália 27.359 201.505 Espanha 23.822 232.128 França 23.660 129.859 Reino Unido 21.678 161.145 Bélgica 7.501 47.859 Alemanha 6.314 160.059 Irã 5.877 92.584 Brasil 5.083 73.235 China 4.637 83.940 Holanda 4.566 38.421 Turquia 2.992 114.653 Canadá 2.983 51.150 Suécia 2.355 19.621 Suíça 1.699 29.264 México 1.569 16.752 Irlanda 1.159 19.877 Índia 1.008 31.332 Rússia 972 99.399 Portugal 948 24.322 Equador 871 24.258 Peru 854 31.190 Indonésia 784 9.771 Romênia 675 11.978 Polônia 606 12.415 Áustria 569 15.357 Filipinas 558 8.212 Argélia 437 3.649 Dinamarca 434 9.008 Japão 394 13.736 Egito 359 5.042 Paquistão 327 14.885 Hungria 300 2.727 República Dominicana 286 6.416 Colômbia 269 5.949 Ucrânia 250 9.866 Coreia do Sul 246 10.761 República Tcheca 227 7.504 Israel 212 15.782 Chile 207 14.365 Argentina 207 4.127 Noruega 206 7.660 Finlândia 199 4.906 Panamá 176 6.200 Marrocos 167 4.289 Bangladesh 163 7.103 Arábia Saudita 152 20.077 Grécia 138 2.566 Sérvia 125 6.630 Moldávia 107 3.638 Malásia 100 5.945 África do Sul 93 4.996 Austrália 90 6.746 Iraque 90 1.928 Emirados Árabes Unidos 89 11.380 Luxemburgo 89 3.741 Eslovênia 89 1.418 Bielorússia 79 12.208 Macedônia do Norte 71 1.421 Honduras 66 738 Croácia 63 2.047 Bósnia-Herzegóvina 63 1.585 Bulgária 61 1.437 Camarões 59 1.806 Afeganistão 58 1.828 Cuba 58 1.437 Bolívia 55 1.053 Tailândia 54 2.947 Estônia 50 1.666 Lituânia 45 1.375 Nigéria 44 1.532 Burkina Fasso 42 638 Andorra 41 743 San Marino 41 553 Tunísia 40 975 Ilhas do Canal da Mancha 36 530 Níger 31 709 Armênia 30 1.932 Albânia 30 750 República Democrática do Congo 30 491 Somália 28 528 Cazaquistão 25 3.079 Sudão 25 318 Líbano 24 717 Mali 24 424 Kuwait 23 3.440 Azerbaijão 22 1.717 Eslováquia 22 1.391 Ilha de Man 21 309 Nova Zelândia 19 1.474 Gana 16 1.671 Guatemala 16 557 Libéria 16 141 Letônia 15 849 Chipre 15 837 Uruguai 15 625 Cingapura 14 15.641 Costa do Marfim 14 1.183 Quênia 14 374 Martinica 14 175 Cruzeiro Diamond Princess 13 712 Ilha de São Martinho (parte francesa) 13 75 Kosovo 12 510 Guadalupe 12 149 Bahamas 11 80 Catar 10 11.921 Omã 10 2.274 Islândia 10 1.795 Maurício 10 334 Venezuela 10 329 Tanzânia 10 306 Senegal 9 823 El Salvador 9 377 Paraguai 9 239 Bahrein 8 2.811 Uzbequistão 8 1.955 Quirguistão 8 729 Jordânia 8 449 Congo 8 207 Trinidade e Tobago 8 116 Guiana 8 74 Guiné 7 1.240 Sri Lanka 7 622 Jamaica 7 381 Montenegro 7 321 Costa Rica 6 705 Geórgia 6 517 Taiwan 6 429 Mianmar 6 150 Bermuda 6 110 Togo 6 99 Barbados 6 80 Haiti 6 76 Mayotte 4 460 Malta 4 458 Serra Leoa 4 104 Mônaco 4 95 Zimbábue 4 32 Gabão 3 238 Etiópia 3 126 Zâmbia 3 95 Síria 3 43 Malauí 3 36 Antigua e Barbuda 3 24 Nicarágua 3 13 Djibuti 2 1.072 Territórios Palestinos 2 343 Aruba 2 100 Líbia 2 61 Chade 2 52 Angola 2 27 Belize 2 18 Cruzeiro MS Zaandam 2 9 Guiné Equatorial 1 315 Brunei 1 138 Guiana Francesa 1 125 Cabo Verde 1 114 Liechtenstein 1 82 Guiné-Bissau 1 73 Eswatini 1 71 Ilhas Cayman 1 70 Benin 1 64 Botsuana 1 23 Curaçao 1 16 Ilhas Turks e Caicos 1 12 Montserrat 1 11 Burundi 1 11 Gâmbia 1 10 Suriname 1 10 Mauritânia 1 7 Ilhas Virgens Britânicas 1 6 Ilha Reunião 0 418 Vietnã 0 270 Maldivas 0 250 Ruanda 0 212 Ilhas Faroe 0 187 Gibraltar 0 141 Madagascar 0 128 Camboja 0 122 Uganda 0 79 Moçambique 0 76 Polinésia Francesa 0 58 Nepal 0 54 República Centro-Africana 0 50 Eritreia 0 39 Mongólia 0 38 Sudão do Sul 0 34 Timor Leste 0 24 Granada 0 19 Laos 0 19 Fiji 0 18 Nova Caledônia 0 18 Dominica 0 16 Namíbia 0 16 Santa Lúcia 0 15 São Cristóvão e Nevis 0 15 São Vicente e Granadinas 0 15 Ilhas Malvinas ou Falkland 0 13 Seicheles 0 11 Groenlândia 0 11 Vaticano 0 10 Papua Nova Guiné 0 8 São Tomé e Príncipe 0 8 Butão 0 7 São Bartolomeu 0 6 Saara Ocidental 0 6 Anguilla 0 3 Iêmen 0 1 Por favor, atualize seu navegador para ter acesso à experiência completa Ver mais A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país. Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

