Coronavírus: quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?

Mais de 630 mil pessoas já morreram no Brasil vítimas da covid-19, a doença causada pelo coronavírus. O país também contabiliza mais de 26 milhões de casos da doença.

Confira no módulo abaixo os números referentes ao seu município.

Nota: Casos confirmados incluem apenas os que tiveram resultados de teste positivo. Mortes incluem apenas as que foram registradas como mortes por covid-19.

É preciso ter um navegador atualizado com JavaScript e uma conexão de internet estável para ver este interativo.

Confira também no mapa interativo abaixo como está a situação do coronavírus no mundo.