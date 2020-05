'Criminoso' ou 'presidente dos sonhos': as reações do mundo político ao vídeo da reunião do governo Bolsonaro

Direito de imagem Palácio do Planalto Image caption Vídeo da reunião ministerial foi divulgado pelo STF nesta sexta-feira

As reações do meio político ao vídeo da reunião ministerial divulgado pelo Supremo Tribunal Federal se dividiram entre aqueles que consideram que as imagens comprovam a acusação feita pelo ex-ministro Sergio Moro de que Jair Bolsonaro (sem partido) queria interferir na Polícia Federal (PF) e os que avaliaram o conteúdo como inofensivo e até mesmo benéfico para o presidente.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) disse que as falas reveladas no vídeo da reunião geram uma "imensa desmoralização e perda de legitimidade" do governo Bolsonaro.

Pule Twitter post de @FlavioDino Na forma e no conteúdo, a tal reunião ministerial revela um repertório inacreditável de crimes, quebras de decoro e infrações administrativas. Além de uma imensa desmoralização e perda de legitimidade desse tipo de gente no comando da nossa Nação. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) 22 de maio de 2020

Por sua vez, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que estava presente na reunião, afirmou que o vídeo mostra que o presidente está preocupado em "servir ao povo brasileiro".

Pule Twitter post de @onyxlorenzoni A divulgação do vídeo da reunião mostra claramente um governo comandado por um homem que se preocupa em servir ao povo brasileiro. O Brasil não estava acostumado a isso, e sim com governos que se serviam do trabalho do povo brasileiro.#fechadocombolsonaro — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) 22 de maio de 2020

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a reunião demonstra um "descaso pela democracia" por parte do governo.

Pule Twitter post de @jdoriajr O Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo, demonstram descaso com a democracia, desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da Presidência da República. — João Doria (@jdoriajr) 22 de maio de 2020

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) afirmou que a postura e falas dos presidente no encontro são para "proteger o povo dos ditadores e tiranos".

Citado nominalmente por Bolsonaro na reunião, Fernando Haddad (PT), que foi adversário do presidente na última eleição, disse que "não há dúvida" sobre a intenção dele ao afirmar que queria fazer trocas na "segurança".

Pule Twitter post de @Haddad_Fernando Se a preocupação do presidente fosse com a segurança da família, ele não se referiria a “F**** AMIGO MEU”. Não há dúvida. PF não faz segurança de amigo. Nem vou falar do nível do governo. Sem condições!! — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 22 de maio de 2020

O escritor Olavo de Carvalho afirmou que o vídeo mostra que "Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos".

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que pretende processar os participantes da reunião por suas falas no encontro e classificou o vídeo como "absurdo".

Pule Twitter post de @randolfeap O vídeo da reunião ministerial é absurdo. Repleto de crimes, ameaças à democracia, quebras de decoro e de falta de ética p/ gerir uma nação. São inaptos, mas também são abjetos. Bolsonaro não pode continuar a frente da presidência da República! Tem que cair pelo bem do país! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) 22 de maio de 2020

Por sua vez, o assessor especial da Presidência Filipe Martins celebrou a divulgação do vídeo ao dizer que "a verdade prevalece".

Pule Twitter post de @filgmartin Antigamente, as reuniões governamentais eram feitas para conspirar contra o povo e discutir como saqueá-lo. Hoje é o contrário. Temos um Presidente que só se reúne com os seus ministros e assessores para discutir como atender às demandas, os clamores e os anseios do nosso povo. — Filipe G. Martins (@filgmartin) 22 de maio de 2020

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou que o vídeo "é a confissão dos crimes de Bolsonaro e de todo o seu governo".

Pule Twitter post de @MarceloFreixo Não é uma reunião de trabalho de ministros, é a cúpula do Poder Executivo tramando um golpe contra a democracia. O vídeo liberado pelo ministro Celso de Mello é a confissão do crimes de Bolsonaro e de todo o seu governo. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) 22 de maio de 2020

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou um trecho do Hino Nacional e afirmou que a vontade do povo é "soberana".

Pule Twitter post de @BolsonaroSP Mas, se ergues da justiça a clava forte

Verás que um filho teu não foge à luta

Nem teme, quem te adora, a própria morte

Terra adorada



Entre outras mil

És tu, Brasil, Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil

Pátria amada, Brasil!



🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/mwZPFhFG7J — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) 22 de maio de 2020

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, criticou a forma como o presidente se expressou na reunião.

Pule Twitter post de @gleisi Esse homem não tem condições de ser presidente da República. Mal educado, boca suja, desqualificado. Não tem preparo administrativo, político, humano. É agressão e briga o tempo inteiro. Proteção do povo, nada! Nenhuma fala sobre assegurar renda, emprego, vida!#ForaBolsonaro — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 22 de maio de 2020

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse ter "orgulho" de uma fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Pule Twitter post de @CarlaZambelli38 "A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar (...) não pode ter ministro achando que é melhor que o cidadão"@AbrahamWeint



Que orgulho! — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) 22 de maio de 2020

Já o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) chamou o ministro da Educação de "golpista".

Até a publicação desta reportagem, Weintraub não havia se pronunciado sobre a divulgação do vídeo.

Outro ministro que também não havia se manifestado, mas foi alvo de muitas críticas por suas falas no vídeo foi Ricardo Salles (Novo-SP), do Meio Ambiente.

A deputada federal Fernanda Melchionna, líder do PSOL na Câmara, disse que Salles foi "criminoso".

Conteúdo não disponível

O senador Humberto Costa afirmou que a manifestação do ministro "chega a ser" doentia.

Pule Twitter post de @senadorhumberto "Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, (podemos) ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas."



Ricardo Salles - Ministro do meio ambiente.



Isso chega a ser doentio. Vergonha! — Humberto Costa (@senadorhumberto) 22 de maio de 2020

A ex-candidata à vice-presidência da República Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) destacou que o único assunto que não foi tratado no vídeo da reunião foi a pandemia do coronavírus.

Pule Twitter post de @ManuelaDavila Em uma reunião dos ministros em meio à pandemia, o único assunto que não foi abordado foi o combate à pandemia. Houve confissão de crimes, Salles e seus planos de destruir a Amazônia, e ameças a nossa democracia. — Manuela (@ManuelaDavila) 22 de maio de 2020

Por sua vez, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou que o vídeo não é prejudicial para Bolsonaro como se pensava e que pode inclusive beneficiá-lo.

Pule Twitter post de @JanainaDoBrasil Eu não sei se eu estou vendo a fita que vinha sendo anunciada. Realmente não sei. A fita que eu estou vendo reelege o Presidente. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) 22 de maio de 2020

Foi uma avaliação semelhante a de analistas políticos. O filósofo Pablo Ortellado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, disse que o vídeo é "ambivalente".

Pule Twitter post de @pablo_ortellado Video de Bolsonaro é ambivalente: por um lado, tem muito apelo popular, é discurso populista antissistêmico em estado puro; por outro lado, é recheado de ilegalidades e desrespeito às instituições. Vai ganhar pontos com eleitores e assustar a classe política, a imprensa e o STF. — Pablo Ortellado (@pablo_ortellado) 22 de maio de 2020

A antropóloga Rosana Pinheiro-Machado avalia que o vídeo fortalece o presidente junto à sua base.

Pule Twitter post de @_pinheira Achei o nível de Bolsonaro muito parecido com o vídeo de 2014 que o projetou e que falava “se foder” repetidamente. Para base dele, achei bom. Xinga políticos, fala de ameaça comunista e de armar a população. — Rosana Pinheiro-Machado 罗莎娜 (@_pinheira) 22 de maio de 2020

Moro afirmou que a "verdade foi dita, exposta em vídeo" e comprovada com fatos posteriores".

Pule Twitter post de @SF_Moro A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do DIretor Geral da PF e a troca na superintendência do RJ. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação. — Sergio Moro (@SF_Moro) 22 de maio de 2020

Já o presidente Jair Bolsonaro limitou-se a repetir o slogan de sua campanha.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Pule YouTube post de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de BBC News Brasil

Pule YouTube post 2 de BBC News Brasil Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post 2 de BBC News Brasil