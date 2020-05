A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Coronavírus: a imagem de Bolsonaro na imprensa internacional

Neste vídeo, o repórter Ricardo Senra mostra a repercussão internacional das medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro em resposta à crise do novo coronavírus.

Alguns dos principais jornais e revistas do planeta - muitos deles conhecidos pela cobertura conservadora, liberal na economia e de direita - teceram duras críticas ao brasileiro, descrito como um "líder vingativo", com atuação "irresponsável e perigosa", que investe seu tempo em brigas com juízes, parlamentares e "até os próprios ministros" enquanto governadores pedem ajuda.