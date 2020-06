Atos contra Bolsonaro e racismo e manifestações a favor do presidente acontecem em diversas cidades brasileiras

Direito de imagem BBC/André Shalders

Manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro acontecem neste domingo (7/6).

Até as 18h não havia registro de conflito.

Há duas bandeiras principais nos atos contra o governo: o antifascismo e o antirracismo, com o mote "Vidas Negras Importam", em reação ao assassinato de pessoas negras pela polícia nas periferias brasileiras. Essa agenda também ganhou fôlego sob influência dos intensos protestos iniciados nos Estados Unidos após a morte do negro George Floyd por um policial, em Minneapolis.

A mobilização foi liderada por movimentos de periferia, ativistas negros, integrantes de torcidas organizadas, estudantes secundaristas, grupos antifascistas e a frente Povo Sem Medo, da qual faz parte o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e outras organizações.

Em Brasília, os atos a favor e contra o governo ocorreram pela manhã. A Polícia Militar do Distrito Federal montou um bloqueio para impedir o encontro entre grupos a favor e contra Bolsonaro. Apoiadores do presidente vêm se reunindo aos domingos na Praça dos Três Poderes, com o incentivo de Bolsonaro.

Em São Paulo, manifestantes pró-democracia se reuniram no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste. Ao final, um pequeno grupo teve um desentendimento com a polícia, que os impedia de seguir em direção à Avenida Paulista, onde se reuniram aqueles que foram às ruas em apoio a Bolsonaro. Uma decisão judicial determinou que os dois grupos fizessem seus atos em regiões diferentes para evitar confrontos, como os que ocorreram no domingo passado.

No Rio, de Janeiro, o grupo caminhou pela Avenida Presidente Vargas, importante via do centro da cidade, em direção à Igreja da Candelária.

