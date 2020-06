Direito de imagem Nelson Jr./SCO/STF Image caption O ministro Edson Fachin foi o primeiro e único a votar em julgamento sobre constitucionalidade do inquérito das Fake News

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (10/06) o julgamento que definirá se o inquérito das Fake News é legal e pode continuar em andamento, ou se deve ser anulado.

Primeiro e único a votar nesta sessão, o ministro Edson Fachin considerou que o inquérito é constitucional, desde que a investigação respeite algumas regras, restringindo, assim, o alcance da apuração conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes desde março de 2019.

O julgamento será retomado na manhã da próxima quarta-feira (17/06), para a manifestação dos demais dez ministros.

O inquérito das Fake News foi iniciado por decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, para apurar ataques ao STF e seus ministros por meio de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças.

A investigação já permitiu a Alexandre de Moraes tomar as mais diversas decisões, inclusive a retirada temporária do ar de uma reportagem com conteúdo negativo sobre Toffoli do site da revista Crusoé no ano passado, o que foi considerado censura até por outros integrantes do STF.

Já em maio deste ano, Moraes deflagrou uma operação contra parlamentares, empresários e ativistas aliados do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de integrar uma sociedade criminosa que opera uma rede de disseminação de notícias falsas e ameaças ao STF, inclusive com a defesa do fechamento da Corte pelas Forças Armadas.

Os investigados, por sua vez, negam que tenham cometido crimes e dizem que suas falas críticas ao Supremo seriam manifestação de sua liberdade de expressão.

Em meio às críticas de que o inquérito seria autoritário e inconstitucional, Fachin considerou que a investigação é legal porque, para o ministro, houve omissão de órgãos de controle (como Ministério Público e Polícia Federal) na apuração de ameaças à Corte. Ele, no entanto, estabeleceu quatro restrições ao funcionamento do inquérito para que seja considerado legal.

Segundo o ministro, é obrigatório que a investigação seja acompanhada pelo Ministério Público. Além disso, as defesas dos investigados devem ter amplo acesso às provas produzidas na investigação, conforme prevê a Súmula Vinculante 14 do STF.

A terceira restrição determinada por Fachin é que o inquérito só pode investigar manifestações que, "denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentem, assim, contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia".

A quarta restrição estabelecida pelo ministro é que o inquérito "observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da Constituição". Segundo ele, para que isso ocorra, devem ser excluídas do escopo do inquérito "matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações, inclusive pessoais, da internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integre esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais".

Defesa do fechamento do STF é inadmissível, afirma Fachin

Direito de imagem Reprodução Image caption 'São inadmissíveis no Estado de Direito democrático a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal', disse Fachin, de forma enfática, ao ler seu voto

Em seu voto, Fachin destacou a importância da liberdade de expressão, mas disse que ela não abarca ameaças ao Poder Judiciário, ao Congresso e pedidos por ditadura — três agendas autoritárias que têm circulado em manifestações nas redes sociais e estão também constantemente presentes em atos de apoio ao governo Bolsonaro realizados em diferentes partes do país, inclusive em Brasília, onde o presidente com frequência participa dos atos.

"São inadmissíveis no Estado de Direito democrático a defesa da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que o Supremo Tribunal Federal não os tolerará", disse Fachin, de forma enfática, ao ler seu voto.

Um das críticas ao inquérito das Fake News era justamente pela amplitude do escopo do inquérito, que daria um poder exagerado de investigação aos ministros do STF, na visão de alguns juristas. O partido Rede Sustentabilidade, que apresentou em março de 2019 a ação agora em julgamento, argumentou na ocasião que essa investigação transformava o Supremo em um "Tribunal de Exceção". Ao argumentar pelo fim do inquérito, o partido o comparou até ao Ato Institucional número 5, medida de cunho extremamente autoritário que permitiu à ditadura militar brasileira recrudescer a repressão no país a partir de 1968.

A Rede, porém, mudou sua avaliação sobre a investigação recentemente e chegou a tentar desistir da ação, o que não foi permitido por Fachin. Em seu pedido de desistência, o partido disse que inquérito das Fake News se converteu "em um dos principais instrumentos de defesa da Democracia".

PGR e AGU também se manifestaram pela continuidade do inquérito

Antes de Fachin, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o advogado-geral da União, José Levi, também defenderam a continuidade do inquérito, desde que o STF definisse algumas regras para seu funcionamento.

O PGR argumentou que o Ministério Público precisa participar do inquérito, inclusive para supervisionar a legalidade da investigação. No final de maio, Aras chegou a criticar a operação deflagrada por Moraes contra aliados de Bolsonaro, por entender que suas falas estavam dentro do seu direito de liberdade de expressão.

"Nós concordamos com o inquérito porque nós queremos ter o direito de participar sobre atos e diligências previamente. Mormente aqueles que dizem respeito a atos e diligências invasivos, porque compete também velar pela defesa dos jurisdicionados", afirmou nesta quarta, durante o julgamento.

No ano passado, sua antecessora no comando da PGR, Raquel Dodge, tentou impedir a continuidade da investigação. Ela encaminhou ao STF um documento informando que havia arquivado o inquérito porque só o Ministério Público poderia abrir e conduzir uma investigação criminal.

A decisão de Dodge, porém, foi descartada por Alexandre de Moraes. Para ele, só o STF tem prerrogativa para arquivar a investigação, já que ela é conduzida pelo próprio tribunal, não por promotores.

O ministro afirmou também que o inquérito foi aberto com base no regimento interno da Corte, sem participação do Ministério Público.

Moraes se refere ao Artigo 43, segundo o qual "ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro".

Em seu voto, Fachin considerou ser possível uma interpretação mais ampla do Artigo 43 que autorize abertura de inquérito pelo presidente do STF para investigar ataques aos ministros da Corte por meio das redes sociais.

Direito de imagem REUTERS/Adriano Machado Image caption Operação em maio mirou parlamentares, empresários e ativistas aliados do presidente Jair Bolsonaro

Cassação da chapa no TSE

Se a maioria do STF decidir que o inquérito das Fake News é legal, eventuais provas levantadas nessa investigação poderão ser usadas contra o presidente Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, em quatro ações abertas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2018.

Essas quatro Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) apuram se a campanha de Bolsonaro e Mourão contratou serviço ilegal de disparos em massa de mensagens pelo aplicativo WhatsApp para atacar seus adversários na eleição, com a disseminação de notícias falsas.

No final de maio, por exemplo, Alexandre de Moraes determinou dentro do inquérito das Fake News que fossem quebrados os sigilos bancário e fiscal de quatro empresários bolsonaristas para apurar se eles teriam financiado uma rede de disparo de notícias falsas e ataques contra ministros do STF.

Sua decisão determinou a quebra de sigilo desde julho de 2018, o que poderia revelar eventuais ações desses empresários durante a campanha eleitoral. Entre os alvos dessa decisão está Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

A coligação de Fernando Haddad (PT), candidato vencido por Bolsonaro no segundo turno das eleições, já pediu ao ministro Og Fernandes, relator das ações no TSE, que autorize o compartilhamento de eventuais provas colhidas no inquérito aberto no STF e na CPI das Fake News (comissão parlamentar que tem como um dos focos de investigação a utilização de perfis falsos nas eleições 2018). Já defesa de Bolsonaro se posicionou contra essa possibilidade.

O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, adotou uma posição intermediária. O vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, se colocou nesta terça-feira (09/06) contra o uso de informações da CPI por considerar que os trabalhos da comissão ainda estão em estágio inicial.

Por outro lado, se manifestou favorável ao compartilhamento de elementos do inquérito das Fake News, ressaltando que há decisões precedentes do TSE permitindo empréstimo de provas de outras investigações em processos eleitorais. Após esta manifestação do Ministério Público, Og Fernandes decidirá se autoriza ou não esse compartilhamento.

À BBC News Brasil, a defesa da coligação de Haddad disse acreditar que a conclusão do julgamento dessas ações ainda deve demorar, devido ao desafio que o TSE enfrenta neste ano com a realização das eleições municipais em meio à pandemia de coronavírus.

"Por um questão prática, é muito difícil que o TSE consiga analisar essas ações ainda este ano", afirma o advogado Marcelo Schmidt, do escritório Aragão e Ferraro.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!