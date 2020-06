'Minha mãe era uma guerreira': as vítimas indiretas do coronavírus no Brasil

Dona Isabel morreu em casa, em Jacareí (SP), após receber alta do hospital, onde foi internada por causa de um AVC.

Sua filha Andreia acredita que a mãe ainda estaria viva se não fosse mandada para casa para dar espaço aos pacientes com coronavírus.

Dona Isabel é um dos milhares de brasileiros vítimas indiretas da pandemia de covid-19, que já matou, desta vez diretamente, mais de 45 mil pessoas.

Veja no vídeo.