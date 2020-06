Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em São Paulo

Direito de imagem Reprodução/Instagram Image caption Queiroz (à dir.) é ex-motorista e ex-segurança do hoje senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) no interior de São Paulo. Ele estava em Atibaia.

A prisão foi executada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Queiroz, um ex-policial militar aposentado, é ex-assessor e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Investigação contra Queiroz

Queiroz passou a ser investigado em 2018 depois que o então Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje UIF, ou Unidade de Inteligência Financeira), órgão que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, identificou diversas transações suspeitas feitas por ele.

Segundo o órgão, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, valor que seria incompatível com seu patrimônio e ocupação, e recebeu transferências em sua conta de sete servidores que passaram pelo gabinete de Flávio.

Uma das transações envolve um cheque de R$ 24 mil depositado na conta da hoje primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Essas movimentações atípicas, que vieram à tona num braço da Operação Lava Jato, levaram à abertura de uma investigação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O órgão suspeita da existência de uma "rachadinha" no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa, esquema em que assessores parlamentares devolvem parte do salário para os políticos que os empregam. No caso de Queiroz, a devolução seria para Flávio ou seria destinada a outros fins, o que Flávio nega.

Este texto está sendo atualizado.