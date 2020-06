'Ministro do STF na prisão': o que dizem os vídeos apagados por bolsonaristas no YouTube

Direito de imagem Reprodução/YouTube Image caption Vídeo de apoiador bolsonarista apagado do YouTube

"Estamos de volta, e a manchete é a seguinte: ministro do STF na prisão", dizia um dos vídeos excluídos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do YouTube. "Pressão popular esquenta o caldeirão no STF", afirmava outro. E o título de um terceiro: "STF toma decisão que Bolsonaro não esperava - dessa vez foi longe demais…"

Vídeos de canais bolsonaristas têm sido apagados do YouTube, segundo levantamentos de quem monitora esses canais na plataforma. Uma dessas equipes, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto da Universidade de São Paulo (USP) que analisa a polarização nas discussões políticas nas redes, registrou os títulos desses vídeos e o que eles diziam sobre o Supremo Tribunal Federal.

O sumiço das publicações acontece na esteira das investigações contra blogueiros, youtubers, empresários e parlamentares autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

As investigações acontecem no âmbito do chamado inquérito das fake news, que investiga ataques à Corte, e no inquérito sobre as manifestações antidemocráticas. A suspeita é de que exista uma rede de ataques a autoridades, com possíveis financiadores e possível envolvimento de parlamentares aliados de Bolsonaro.

O Monitor do Debate Político no Meio Digital levantou 1.873 vídeos bolsonaristas que faziam menções ao Supremo Tribunal Federal em abril e maio deste ano.

Mas desde que o levantamento foi feito, 25 dos 100 vídeos mais vistos já não estão mais disponíveis no YouTube. Os vídeos agora aparecem como "indisponíveis", acompanhados de uma mensagem explicando que foram "removidos pelo usuário que fez o envio".

Direito de imagem REUTERS/Adriano Machado Image caption Blogueiros bolsonaristas estão na mira do STF

Para Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, os autores dos vídeos apagaram as publicações da rede por estarem com medo.

"Não sabemos se foi com essa intenção, mas o fato de as exclusões estarem maiores com a aproximação das investigações nos leva a acreditar que foram para esconder provas, escapar da investigação", afirma.

Ortellado diz ter assistido a trechos de cerca de 20 dos vídeos com maior número de visualizações, e explica que a maior parte deles tinham críticas ao Supremo, mas havia também "uma parte que era mais pesada, na linha de 'tem que fechar o STF', com vários argumentos, como intervenção federal, cassação de ministros, entre outros".

Sumiço em alta

O grupo verificou se os vídeos ainda estavam online depois que Guilherme Felitti, fundador da empresa de análise de dados Novelo, levantou a questão: ele viu que 2.015 vídeos dos 81 canais alinhados ao bolsonarismo que monitora haviam sido excluídos só em junho.

Em maio, 1.112 tinham sido deletados. A média mensal de vídeos deletados no segundo semestre de 2019, segundo ele, era 319 vídeos.

No caso dos vídeos destacados por Felitti, as publicações podem ter sido apagadas pelos donos dos canais, mas também podem ter sido retiradas da listagem pública e ainda estarem acessíveis.

Outra possibilidade é que tenham sido colocados como vídeos "privados", ou seja, não disponíveis para o público em geral - hipótese que, na análise de Felitti, parece bastante provável para muitos desses vídeos. Também podem ter sido apagados pelo YouTube, caso tiverem violado suas condições de uso (a plataforma coloca um aviso nesses casos, no entanto).

Questionado pela BBC News Brasil, um porta-voz do YouTube respondeu que a empresa não comenta casos específicos, e que a plataforma de vídeo é aberta, em que qualquer pessoa pode compartilhar conteúdo, sujeito a revisão de acordo com as diretrizes da comunidade.

"Nossas políticas de privacidade, retenção e exclusão de dados dão ao usuário controle total sobre as informações e conteúdos armazenados em nossas plataformas e isso inclui a possibilidade de remoção completa e segura desses dados dos nossos sistemas."

Direito de imagem STF Image caption O ministro Alexandre de Moraes é relator do chamado inquérito das fake news

Ou seja, caso tenha sido apagados, esses vídeos podem ter sido permanentemente excluídos dos dados do Google, empresa dona do YouTube - o que não significa que a empresa não possa ter os metadados das publicações.

A equipe do Monitor do Debate Político no Meio Digital fez a transcrição das partes dos vídeos em que havia menções ao Supremo Tribunal Federal, considerando só as palavras mais próximas ao termo escolhido. A equipe utilizou um software que faz transcrições ou as próprias legendas do YouTube, quando havia, e por isso em muitos casos não há o sentido completo das frases.

Veja o que diziam 10 dos vídeos apagados entre os 100 com maior número de visualizações:

URGENTE! Roberto Jefferson acaba de denunciar GOLPE de MAIA contra BOLSONARO

Autor do vídeo: Folha do Brasil

Visualizações: 1,655,396

"(…) Uma nova coalizão do governo ou posso tirar Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senadores…"

"A Câmara dos Deputados, o Senado da República e o Supremo Tribunal federal roubando tu.. de 60 milhões de brasileiros …"

VAZA ÁUDIO DO GENERAL BRAGA NETTO, PRONTOS PARA INTERVENÇÃO MILITAR NO BRASIL.

Autor do vídeo: Canal Notícias Políticas

Visualizações: 1,278,358

"Forças Armadas, o poder emana do Congresso nem do Supremo e tem um… Poder emana é do povo só que o povo não…"

🔴 EXPL0DlU - MINISTRO DO STF NA PRISÃ0 - VIDE0 VEM AO AR E BRASIL CH0CAD0 E BOLSONARO TINHA RAZÃ0...

Autor do vídeo: DR News

Visualizações: 661,722

"Estamos de volta, e a manchete é a seguinte: ministro do STF na prisão, primeiro escalão do presidente Bolsonaro…"

"Ministro do STF na prisão"

"Bolsonaro perde a paciência e pede prisão de ministro do Supremo Tribunal. Vamos mostrar aqui esse vídeo onde o ministro…"

"Vídeo veio ao ar e isso fez com que a grande mídia e o STF ficar de queixo caído, pois por essa ninguém esperava…"

Gritos de GLOBOLlXO ao vivo na Globo! Witzel lNFECTADO! Mourão dá cartão para Mandetta e mais!

Autor do vídeo: Folha do Brasil

Visualizações: 652,952

"… perguntou Alcolumbre. A verdade, gente, é que a exemplo do STF gastando quase dois milhões de reais em cortinas aí…"

O depoimento e as 'provas' de Moro na PF, Bolsonaro dá posse, STF fervendo, Alexandre Garcia e mais!

Autor do vídeo: Folha do Brasil

Visualizações: 650979

"Então na verdade o que aconteceu a interferência do STF em uma decisão do poder executivo o novo diretor-geral…"

"Pressão popular esquenta o caldeirão no STF"

"No STF, a destruição que os próprios ministros do Supremo estão fazendo o continuam a fazer uma instituição…"

"Ativismo judicial a interferência dos ministros do Supremo no governo…"

"Demonstra o claro cerco de ministros do STF contra o presidente Jair Bolsonaro"

Ameaças a Bolsonaro, Globo pode intensificar ofensiva, Sikêra x Datena, Gafe de Dilma e mais

Autor do vídeo: Folha do Brasil

Visualizações: 607,909

"…verídica resolveria tudo. Tem alguma autoridade do STF ou a Câmara dos Deputados, algum líder partidário, presidente…"

URGENTE - NINGUÉM PODIA IMAGINAR QUE ELE ESTIVESSE ENVOLVIDO...

Autor do vídeo: DR News

Visualizações: 586,530

"…direção da superintendência da Polícia Federal, o Supremo tribunal mais do que depressa tratou de barrar essas…"

Bolsonaro com plano ousado, Doria arrependido, Alckmin prega Parlamentarismo, STF cara de pau e mais

Autor do vídeo: Folha do Brasil

Visualizações: 565,098

"Colegas Dias Toffoli, por exemplo, e outros dentro do STF que colocam em dúvida a Justiça, principais responsáveis"

"… Que eles seriam uma ameaça à democracia. O que um stf tem a dizer sobre Lula, que foi solto pela decisão…"

"Mostre um plano, vamos passar um pano que mexa no STF, mexa na Justiça mesmo mexa na Câmara no Senado"

🔴 GENERAL T0MA ATITUDE QUE STF NÃO ESPERAVA - BOLSONARO VAI INDICAR NOVO MINISTRO...

Autor do vídeo: DR News

Visualizações: 526809

"General do alto escalão engrossa a voz para cima do STF e manda recado duro. Agora a coisa ficou feia e a última…"

"A apreensão do celular de Bolsonaro poderá ter consequências…"

"O que estão fazendo ali em Brasília, mas a hora do STF está chegando pois o presidente Jair Bolsonaro irá…"

"Sergio Moro poderia ser até um dos indicados ao STF se ele não tivesse ficado de mimi e cuspido no próprio…"

🔴 STF TOMA DECISÃ0 QUE BOLSONARO NÃO ESPERAVA - DESSA VEZ FOI LONGE DEMAIS...

Autor: DR News

Visualizações: 431,469

"… tudo para tirar Bolsonaro do poder, e dessa vez o STF surpreendeu a todos com uma decisão que ninguém estava…"

"Sempre fechados com Bolsonaro. E vamos para a matéria. E o STF enviou um pedido à PGR para apreensão do celular do…"

"Temos uma Constituição que dá maiores poderes ao STF e esse delega outros poderes a governadores para mandarem…"

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!