4 possíveis razões de auge de popularidade de Bolsonaro em meio à pandemia

Auxílio emergencial, briga com governadores, exaltação da cloroquina e moderação do discurso: entenda com a repórter Mariana Schreiber como esses quatro elementos podem ter influenciado o aumento da avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro na mais recente pesquisa Datafolha.