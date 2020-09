A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Mais obras e auxílio social: o 'desenvolvimentismo' econômico que aproxima Bolsonaro do PT

Após se eleger com a agenda liberal de Paulo Guedes, entenda por que Bolsonaro quer aumentar a transferência de renda e fazer mais obras públicas pelo país. Confira no vídeo com a repórter Mariana Schreiber.