Se não tem arroz, que comam macarrão? O que considerar, do valor nutritivo aos preços

Com o preço do arroz em alta, ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, defender a substituição do arroz por macarrão. Ele disse que os supermercados passariam a promover o consumo de massas.