A brasileira que contraiu covid-19 e foi salva por método que ajudou a desenvolver

A notícia da internação por covid-19 da pneumologista Carmen Valente Barbas circulou dentro e fora do Brasil. A médica dos hospitais das Clínicas e Albert Einstein, pesquisadora e professora com 60 anos de idade e mais de 35 de carreira, é uma sumidade internacional em ventilação mecânica, método usado no tratamento de casos graves de covid-19.