A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A série de medidas do governo Bolsonaro que enfraquecem a Lava Jato

O presidente Jair Bolsonaro causou fortes reações ao dizer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, que "acabou com a Lava Jato", uma vez que não existe corrupção em seu governo para ser investigada.