Por que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020

Dezenas de países viram o dólar ficar mais caro desde o início da crise provocada pela pandemia de covid-19. É difícil, porém, encontrar algum com uma desvalorização da moeda tão intensa quanto o Brasil.

É o pior desempenho entre as 30 moedas mais negociadas do mundo, com quase 30% de queda. Neste vídeo, a repórter Camilla Veras Mota explica o porquê (ou melhor, os porquês) e como isso impacta nossas vidas.