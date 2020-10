Atentado em Nice: 'Toda a comunidade brasileira na França está em choque', diz amigo de brasileira assassinada

"O Itamaraty, por meio do consulado-geral em Paris, presta assistência consular à família da cidadã brasileira vítima do ataque terrorista."

"Simone, Barreto, Brasileira, Baiana, Artista, vítima do atentado de Nice esta manhã. Linda, alegre. Revoltante. Triste demais", escreveu o perfil oficial da companhia no Facebook.

O que se sabe sobre o homem responsável pelo ataque?

Aioussaoi chegou à França no início deste mês . No ataque em Nice, ele matou também Vicent Loques, 45, que era responsável pela manutenção da basílica e tinha dois filhos, e uma mulher de 60 anos, que foi praticamente degolada.

O Conselho Francês da Fé Muçulmana condenou o ataque e expressou sua solidariedade com as vítimas e suas famílias.

Outros dois ataques ocorreram no mesmo dia (29/10), um em Montfavet (França) e outro em Jeddah (Arábia Saudita), onde um guarda do consulado francês foi ferido.

Os ataques ocorrem dias depois de protestos em alguns países de maioria muçulmana, desencadeados pela defesa do presidente Macron da publicação de caricaturas que retratavam o profeta Maomé e quase duas semanas após a morte do professor Samuel Paty em uma escola nos arredores de Paris.

Segundo a polícia francesa, Paty foi decapitado por Abullakh Azorov, de 18 anos, por ter mostrado a seus alunos charges do profeta Maomé, figura sagrada no islamismo, como parte de uma aula sobre liberdade de expressão. Azorov foi morto a tiros pela polícia.

As representações do profeta Maomé são consideradas tabu no Islã e são ofensivas para muitos muçulmanos. Mas para o Estado francês, restringir a liberdade de expressão para proteger os sentimentos de uma comunidade em particular prejudica a unidade nacional, e o secularismo do Estado é fundamental para a identidade nacional da França.