Eleições 2020: com redução de locais de votação, saiba como consultar sua seção

O Tribunal Superior Eleitoral reduziu em alguns Estados o número de locais de votação para as eleições municipais que ocorrem no próximo domingo (15/11). Para evitar confusões e atrasos, a consulta pode ser feita de maneira antecipada neste link .

No portal, é possível fazer a consulta usando o nome do eleitor, CPF ou número do título eleitoral. Ao entrar no painel, o portal também exige que você informe a data de nascimento e o nome da mãe.