Pfizer na frente e Coronavac suspensa: quando uma vacina deve estar pronta?

Na mesma semana em que Pfizer e BioNTech anunciaram que sua vacina oferece 90% de eficácia contra o coronavírus, a Anvisa mandou parar os testes da CoronaVac, da chinesa Sinovac, no Brasil.

A razão seria a morte de um voluntário. O Instituto Butantan, órgão paulista responsável pelos estudos com a vacina chinesa no Brasil, afirmou que a medida não faz sentido, uma vez que a morte não teria relação com o imunizante.