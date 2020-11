Eleições municipais 2020: veja resultados nas capitais do Brasil

Neste domingo, a população brasileira foi às urnas para eleger prefeitos e vereadores em 5.568 municípios do país.

Os resultados começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h, no horário de Brasília, quando terminou a votação em grande parte do território nacional.

Das 27 capitais, Curitiba foi a primeira a definir as eleições: o atual prefeito, Rafael Greca (DEM), foi reeleito com 59% dos votos.

Capital do Tocantins, Palmas também já tem nova prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB), com 36%. A cidade não terá segundo turno, pois tem menos de 200 mil eleitores.

Nesta página, a BBC News Brasil mostra o resultado das capitais do país a cada definição.

As eleições na capital do Amapá foram adiadas por causa do apagão de energia elétrica.