Coronavírus: estratégia do 'queijo suíço' para combater a covid-19

"Sabemos, por exemplo, que as máscaras são úteis, mas sozinhas não bastam", diz o cientista. "As vacinas serão uma ótima notícia, mas mesmo quando a primeira chegar — em algum momento do próximo ano — ela não resolverá a pandemia por si só. É vital levar em consideração todas as camadas (medidas) em vez de apenas uma. E cada uma delas tem suas complexidades. Por exemplo, nem todas as máscaras são igualmente eficazes ou são usadas de forma adequada, é por isso que cada medida tem várias imperfeições."