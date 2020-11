Covid-19 na Amazônia: a aldeia onde só uma família escapou da doença

De um lado, uma aldeia na qual só uma família não teve caso de coronavírus, segundo seu líder. E que perdeu idosos que guardavam as memórias de seu povo. Do outro, uma tribo que se isolou, com sucesso, para evitar a chegada da covid-19.

Confira, nesta reportagem especial, essas histórias de como a pandemia afetou lugares remotos do país, e com populações extremamente vulneráveis.

Ali, a mortalidade é bem maior do que no resto do Brasil: um levantamento feito em junho apontou que a taxa de mortalidade por covid-19 entre indígenas é 150% mais alta do que a média brasileira e 20% mais alta do que a registrada na região Norte (que é a maior do país).