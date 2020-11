Brasil registra 685 mortes e 35,2 mil novos casos de covid-19 em 24h

Homenagem em Brasília às mais de 100 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19 no país; marca foi ultrapassada em agosto

O coronavírus já infectou oficialmente 5.911.758 pessoas e causou a morte de 166.699 delas no Brasil, segundo o boletim mais recente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), divulgado nesta terça (17/11).

O Estado com o maior número de vítimas fatais segue sendo São Paulo (40.749), seguido por Rio de Janeiro (21.474), Minas Gerais (9.531) e Ceará (9.448).

O Brasil continua como o segundo do mundo com maior número de mortes na pandemia do novo coronavírus, depois apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 248 mil mortes pela covid-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.