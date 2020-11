Covid-19: em uma semana, Estados com alta de internações passam de 15 para 21, diz Fiocruz

Pacientes em UTI do Rio de Janeiro, onde a ocupação de leitos passou de 91%

Crédito, Fabio Texeira/Anadolu Agency via Getty Images

O número de Estados com pelo menos uma região com tendência de alta nos casos de covid-19 passou de 15 para 21 no espaço de uma semana, segundo relatório periódico produzido desde o início da pandemia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).