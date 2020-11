O que se sabe sobre trágico acidente em rodovia do interior de SP que deixou ao menos 41 mortos

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou, ao menos, 41 mortos na manhã desta quarta-feira (25/11) em Taguaí, no interior de São Paulo.

O ônibus levava cerca de 50 funcionários de uma empresa têxtil. Conforme as informações iniciais, a colisão entre o veículo coletivo e o caminhão ocorreu por volta das 7h, em uma curva no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Taguaí, em uma área próxima à cidade de Taquarituba (SP).

A rodovia permaneceu interditada durante toda a manhã — no início da tarde, ela ainda estava intransitável e sem previsão para ser liberada. Equipes de resgate da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros foram ao local pouco após a colisão.

As informações iniciais apontam que o ônibus havia saído de Itaí, passou por Taquarituba e se envolveu na colisão quando seguia ao seu destino final, que era uma empresa têxtil em Taguaí.

Muitas pessoas que estavam no ônibus ficaram presas entre as ferragens. Algumas morreram no local, outras foram encaminhadas a hospitais da região.