Eleições municipais 2020: os resultados do segundo turno nas capitais do Brasil

Neste domingo (29/11), 57 municípios brasileiros foram às urnas para eleger seus prefeitos em segundo turno. Os resultados começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral pouco após as 17h, no horário de Brasília, quando terminou a votação.

Com 98% das urnas apuradas, o candidato do PSOL em Belém, Edmilson Rodrigues, será o novo prefeito da cidade. Ele teve 51% dos votos, vencendo o Delegado Federal Eguchi, do Patriotas, que teve 48% dos votos.

Nesta página, a BBC News Brasil mostrará o resultado das capitais do país com pleito decidido hoje, a cada definição. Acompanhe:

As eleições na capital do Amapá foram adiadas por causa do apagão de energia elétrica. O primeiro turno vai ocorrer no dia 6 de dezembro.