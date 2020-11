Maguito Vilela: internado com covid-19 e inconsciente, candidato é eleito prefeito de Goiânia

Maguito Vilela (MDB), reeleito em Goiânia, está internado por causa da covid-19. Imagem de Vilela no hospital foi publicada há duas semanas nas redes sociais do próprio candidato

Maguito Vilela (MDB) foi eleito prefeito de Goiânia neste domingo (29/11) com 52,6% dos votos, derrotando Vanderlan Cardoso (PSD), mas ele ainda não sabe disso.

Isso porque, desde 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições municipais, Maguito está inconsciente, sendo tratado contra covid-19 em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em uma semana, o quadro de saúde do político se agravou muito. Maguito atingiu nível crítico de oxigenação, com até 75% dos pulmões comprometidos pelo vírus, e foi transferido, por decisão da família, de um hospital em Goiânia para o Albert Einstein.

No dia 30 de outubro, precisou ser intubado pela primeira vez devido à insuficiência respiratória. Desde então, seu quadro variou bastante.

Após uma melhora, o tubo foi retirado em 8 de novembro e o candidato estava acordado e consciente, respirando por conta própria. Isso durou até 15 de novembro, quando Maguito acordou mais ofegante que o normal, com dificuldades para respirar.

Segundo boletim médico divulgado pelo Einstein neste domingo à tarde, Maguito "encontra-se traqueostomizado, sedado e conectado a ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação".

A traqueostomia foi adotada desde o dia 17 de novembro, para proteger o sistema respiratório do político, já que a intubação prolongada gera riscos, como lesões na garganta e prejuízo às cordas vocais.

Conforme o hospital, o estado de saúde do emedebista é grave, mas estável, e ele passa por hemodiálise (filtragem do sangue através de aparelhos, quando o rim doente não pode fazer essa função sozinho) contínua.

Sem previsão de alta

Com Maguito fora de cena desde 18 de outubro, quando começou a apresentar sintomas da doença, seu filho Daniel Vilela, presidente do MDB de Goiás e vice-presidente nacional da legenda, assumiu o protagonismo da campanha, disputando a atenção com o candidato a vice pastor Rogério Cruz (Republicanos).