'Evitamos confronto para salvar vidas': o que dizem PM e autoridades sobre mega-assalto que sitiou Criciúma

A cidade catarinense de Criciúma teve uma noite "de terror", "atípica" e "surreal", nas palavras do próprio prefeito, depois que dezenas de homens armados sitiaram o centro do município, realizaram disparos com armamento de alto calibre, explosões e incêndios para assaltar ao menos uma agência do Banco do Brasil, no início da madrugada desta terça (1/12).