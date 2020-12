A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Imagens de satélite apontam ligação entre frigoríficos e destruição na Amazônia

Em meio a recordes de queimadas na Amazônia, as três maiores empresas do setor de carne bovina do Brasil — JBS, Marfrig e Minerva — compraram gado de 379 fazendas que desmataram ilegalmente na região amazônica, aponta um levantamento da organização internacional Global Witness.