Candida auris: o que se sabe sobre 1º caso suspeito no Brasil de superfungo fatal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu em 7 de dezembro de 2020 um alerta sobre o primeiro caso do fungo Candida auris no Brasil. Esse "superfungo" é considerado uma ameaça grave à saúde pública porque é resistente aos medicamentos usados contra infecções fúngicas e mata 40% dos pacientes hospitalizados infectados, segundo estudos.

O órgão brasileiro recomendou que as unidades de saúde do país reforcem as medidas de prevenção e controle, que incluem limpeza rigorosa de superfícies e equipamentos em ambientes hospitalares, entre outras ações.