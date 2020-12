Covid-19: por que tomar vacina não é só 'problema meu', como diz Bolsonaro

Mas a recusa do presidente e de outros cidadãos em fazer isso é uma postura egoísta, que coloca a saúde de outras pessoas em risco e compromete seriamente os esforços para acabar com a pandemia, dizem especialistas ouvidos pela BBC News Brasil.

Por que sua vacinação protege as outras pessoas

No caso do sarampo, uma doença altamente infecciosa, essa taxa deve ser de 95%, explica o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor-médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro.