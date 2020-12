Reinfecção por covid-19: doença leve pode dar 'falsa segurança' sem garantir imunidade, alerta cientista da Fiocruz

Estudo concluiu que família do RJ não criou memória imune após primeiro contato com coronavírus

O alerta vem do virologista Thiago Moreno, pesquisador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), principal autor de um estudo que confirmou casos desse tipo em pacientes brasileiros .

Em dois destes casos, os pesquisadores confirmaram por meio de exames genéticos de amostras do vírus coletadas nas duas ocasiões que se tratavam de duas variantes diferentes do Sars-CoV-2.

"Isso é um sinal de alerta para as pessoas que podem ter uma falsa percepção de segurança após ter uma covid-19 branda na primeira onda ou no começo desta segunda onda que estamos vendo no Brasil e no mundo", diz Moreno à BBC News Brasil.