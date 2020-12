Mourão é diagnosticado com covid-19; veja lista de autoridades que foram infectadas

Vice-presidente, Hamilton Mourão, ficará em isolamento no Palácio do Jaburu após diagnóstico de covid-19

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi diagnosticado no domingo (27/12) com covid-19 e precisará ficar em isolamento em sua residência oficial em Brasília. Não há informações oficiais detalhadas sobre seus sintomas ou estado de saúde.

Com o diagnóstico, se amplia ainda mais o número de autoridades brasileiras do primeiro escalão que já tiveram a doença.

A doença se espalhou também por outros poderes. No Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, teve a doença em setembro. A infecção foi associada à sua posse como presidente da Corte, já que outras dez autoridades tiveram covid-19 depois de comparecerem ao evento, como as ministras Cármen Lúcia (STF) e Maria Cristina Peduzzi (presidente do Tribunal Superior do Trabalho).