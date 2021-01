Depois de um século de produção no país, Ford fecha fábricas no Brasil

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Depois de fechar fábrica em São Bernardo do Campo em 2015, Ford anunciou encerramento de produção em três unidades restantes no país

A Ford anunciou nesta segunda-feira (11/01) que fechará suas últimas três fábricas no Brasil, colocando um ponto final em um século de produção no país.

A empresa americana atribuiu a decisão à pandemia de coronavírus, afirmando que ela intensificou um quadro de vendas já ruim e "prejuízos significativos" no país e na América do Sul.

Calcula-se que cerca de 5 mil pessoas perderão seus empregos - o impacto sobre a cadeia indireta não está nesta conta.

"Com mais de um século na América do Sul e no Brasil, sabemos que estas são ações muito difíceis, mas necessárias, para criar um negócio saudável e sustentável", declarou o diretor executivo da Ford, Jim Farley.

A decisão faz parte de uma reestruturação global da Ford com vistas a melhorar seu desempenho financeiro. Com o fim da produção no Brasil, iniciada em 1920, a empresa calcula gastos de US$ 4,1 bilhões para encerrar as operações de manufatura no país, e está trabalhando para encontrar compradores.

Antes da pandemia, a empresa já havia anunciado recuo em diversos mercados, como no Brasil, Reino Unido, França, Alemanha e Rússia.

'Comprometimento' com a região

Na segunda-feira, a empresa anunciou que pretende parar imediatamente as operações em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), embora a produção residual de algumas peças ainda deva continuar para manter os estoques. Já a fábrica de Horizonte (CE), que faz veículos off-road, deve fechar no último bimestre de 2021.

A unidade de Taubaté, inaugurada em 1974, fabricava motores, enquanto a Camaçari, inaugurada em 2001, produzia carros como o Ka Hatch.

A Ford manterá uma sede regional em São Paulo.

"Quero enfatizar que estamos comprometidos com a região a longo prazo e continuaremos a oferecer aos clientes total suporte nas vendas, serviços e garantias", disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

A consultoria IHS Markit estima que as vendas globais de automóveis caíram cerca de 15% em 2020. No Brasil, as vendas caíram 26% e não devem se recuperar por pelo menos dois anos, afirmou a Ford.