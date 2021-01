Coronavírus: governo do Amazonas requisita oxigênio de 11 indústrias para suprir hospitais em colapso

Tanque de oxigênio chega a hospital de Manaus; várias unidades de atendimento na capital do Amazonas estão com item em falta

Em meio à dramática falta de gás oxigênio para tratamento de pessoas internadas com covid-19 em Manaus, a Secretaria de Saúde do Amazonas determinou nesta quinta-feira a requisição administrativa de "eventual estoque ou produção de oxigênio" de onze empresas, como montadoras e produtoras de Eletrodomésticos.

As indústrias afetadas são Gree Eletric, Moto Honda, Yahama Motor, Electrolux, TPV, Whirlpool, Sodecia da Amazônia, Denso Industrial da Amazônia, Caloi, Flextronics International e Cometais.

A BBC News Brasil procurou a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas para comentar a requisição e saber se houve também iniciativas do setor para doações, mas não obteve retorno até o início da noite de quinta-feira.