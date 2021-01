Enfermeira de SP é a 1ª vacinada do país; Doria e Pazuello trocam farpas

Uma enfermeira do instituto de infectologia Emílio Ribas foi a primeira pessoa a ser vacinada no país contra o coronavírus após a aprovação do uso emergencial feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em seguida, a primeira vacinada recebeu o selo simbólico com os dizeres "Estou vacinado pelo Butantan" e uma pulseira com a frase "Eu me vacinei" e participou de uma entrevista coletiva ao lado do governador paulista, João Doria.