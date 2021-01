A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Cadeirante escala arranha-céu em Hong Kong em troca de doações para caridade

Ele escalou 250 metros do edifício Nina Towers em 10 horas, com o auxílio de uma corda, para arrecadar doações para paciente com doenças na medula espinhal — e angariou cerca de R$ 3,5 milhões.