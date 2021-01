Impeachment: o que levou direita e esquerda às ruas pela saída de Bolsonaro

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Impeachment: o que levou direita e esquerda às ruas pela saída de Bolsonaro

Sem se misturar, grupos de esquerda e direita realizaram carreatas contra o presidente Jair Bolsonaro no fim de semana.

Entenda no vídeo da repórter Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília, por que a mobilização pelo impeachment cresceu e quais os fatores que dificultam sua realização.

Conversando com lideranças dos diversos movimentos, a BBC News Brasil encontrou como motivação em comum na defesa da queda do presidente a indignação com a falta de uma ampla campanha de vacinação para imunizar a população contra o coronavírus, além do agravamento da crise com a escassez de oxigênio em Manaus e outras cidades do Norte do país para tratar pacientes com covid-19, o que já levou dezenas de pessoas a morrerem sufocadas.

No entanto, a reportagem identificou também resistências à convergência de grupos que têm estado em campos opostos desde 2016.

Por um lado, lideranças de esquerda querem atos com agendas mais amplas, que, além de pedir impeachment e vacinação, cobrem mudanças na política econômica liberal e a volta do auxílio emergencial, pautas rejeitadas pelos movimentos de direita, que defendem redução do rombo fiscal e do tamanho do Estado.