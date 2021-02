Vacinas para jovens ou idosos primeiro? Os prós e contras de diferentes estratégias de imunização contra a covid-19

São duas abordagens com objetivos bastante diferentes — e não são as únicas possíveis.

Mas isso depende de qual de duas metas possíveis o plano de vacinação vai ter: reduzir os casos graves e mortes ou interromper a transmissão do vírus para acabar com a pandemia.

Se o objetivo for barrar a disseminação do coronavírus, em tese é melhor começar a vacinar os adultos em idade produtiva, como fez a Indonésia .

Márcio Sommer Bittencourt, do centro de pesquisa clínica e epidemiológica do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) diz que, à primeira vista, essa parece ser uma boa estratégia, porque provocaria um "efeito dominó".

Vacinas ainda podem transmitir o vírus?

"Com as informações que temos hoje, me parece arriscado escolher vacinar as pessoas economicamente ativas", diz o epidemiologista da USP.